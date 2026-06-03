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Ataque de sicarios deja dos muertos y un herido en Comas: sujeto interceptó la unidad en la que viajaban

Las víctimas fueron interceptadas por un sujeto armado mientras se trasladaban en un automóvil por la urbanización San Agustín. Tras una persecución, la PNP detuvo a cuatro personas que habrían participado en el atentado.

Ataque se registró la mañana de este 3 de junio en Comas
Ataque se registró la mañana de este 3 de junio en Comas | Composición LR / Difusión
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Dos muertos y un herido dejó un ataque de sicarios en el distrito de Comas. Las víctimas fueron interceptadas la mañana de este miércoles 3 de junio por un sujeto armado mientras se trasladaban a bordo de una unidad por la cuadra 4 del Jr. Faustino Sánchez Carrión, en la urbanización San Agustín, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

A raíz del ataque, Óscar Daniel Peraza Riera y una mujer aún no identificada perdieron la vida, pese a que fueron trasladados de emergencia al Hospital Sergio E. Bernales. Mientras tanto, Gabriel Alberto Rojas Tovar, quien conducía el vehículo, resultó herido tras recibir un impacto de bala en el brazo izquierdo.

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Sobreviviente del ataque

Rojas señaló a la PNP que él conducía un automóvil alrededor de las 9.50 a. m., con su amigo Óscar y la mujer, a quien identificó como Andrea, como pasajeros. Sin embargo, al transitar por la cuadra 4 del Jr. Faustino Sánchez Carrión, afirmó que fueron interceptados por otro vehículo de color plateado, del cual descendió un sujeto armado que efectuó múltiples disparos contra ellos, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Posteriormente, los agraviados fueron llevados al Hospital Sergio E. Bernales, donde se confirmó el deceso de Peraza y de la mujer.

Detienen a cuatro sospechosos

Tras recibir una alerta e iniciar una persecución, agentes de la PNP detuvieron a cuatro sujetos que serían los presuntos autores del ataque. El caso continúa en investigación para determinar el móvil y la responsabilidad de los implicados.

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