Es falsa la imagen viral que muestra una calle destruida por el sismo de Junín: fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha difundido una imagen que muestra una calle destruida y un edificio colapsado tras el sismo de magnitud 5,1 registrado en Junín.

LO VERDADERO:

La imagen presenta inconsistencias visuales compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial, como deformaciones estructurales y grietas físicamente incoherentes.

Un análisis realizado con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y SynthID arrojó una alta probabilidad de que la imagen hubiera sido generada mediante inteligencia artificial.

Tras el sismo de magnitud 5,1 registrado en Junín, comenzó a difundirse en redes sociales una imagen que supuestamente muestra severos daños ocasionados por el movimiento telúrico, con calles completamente agrietadas y edificios parcialmente colapsados. La fotografía fue compartida como si correspondiera a los efectos reales del reciente temblor.

Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Instagram

Una de las publicaciones con mayor alcance que difunde la imagen se encuentra en Facebook. Acumula más de 6.700 "me gusta" y ha sido compartida en más de 700 ocasiones.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Facebook

Un análisis de la imagen permitió identificar múltiples inconsistencias visuales compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial. Entre ellas, destacan grietas que atraviesan elementos de manera poco coherente, deformaciones en la estructura del edificio y anomalías físicas poco verosímiles.

Una de estas anomalías se aprecia en los carteles adheridos a la pared. Aunque las grietas son amplias y recorren la superficie donde están colocados, estos permanecen intactos y sin señales de haber sido afectados.

Anomalías físicas de la imagen. Foto: Instagram

La imagen también muestra una inconsistencia en la ventana. Las fisuras mantienen continuidad al atravesar el muro y proyectarse sobre el interior de la abertura, pese a tratarse de materiales y superficies diferentes.

Las fisuras continúan sobre la ventana como si esta fuera una prolongación del muro de concreto. Foto: Instagram

A partir de estas inconsistencias, la imagen fue sometida a un análisis con herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados de Hive Moderation indicaron una probabilidad del 98,6% de que la imagen hubiera sido creada con IA, mientras que Sightengine estimó esa probabilidad en 99%.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Una herramienta adicional, SynthID, también concluyó que 'el contenido fue creado o editado utilizando las herramientas de IA de Google'. Además, detectó más inconsistencias físicas características de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, en el contexto del sismo de magnitud 5,1 registrado en Junín, se difundió en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba una calle destruida y un edificio colapsado como consecuencia del movimiento telúrico. Sin embargo, la imagen presenta inconsistencias visuales y las herramientas especializadas coincidieron en señalar una alta probabilidad de que hubiera sido generada mediante inteligencia artificial.