Alerta roja por calor en invierno: Senamhi prevé aumento de temperatura en 18 regiones del Perú

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de temperaturas diurnas de moderada a extrema intensidad en 18 regiones del país. El aviso meteorológico N.° 286 establece que el evento se desarrollará desde el martes 21 hasta el jueves 23 de julio, con una vigencia de 71 horas.

Según la entidad, el incremento del calor estará acompañado de escasa nubosidad durante el mediodía, condición que favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), especialmente en zonas de la costa y sierra.

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Regiones bajo alerta roja

El Senamhi informó que las regiones con posible afectación son:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Puno

Tacna

Tumbes

Pronóstico de temperaturas

Durante los tres días de vigencia del aviso, se esperan valores elevados en distintas zonas del país. En la costa norte, las temperaturas máximas llegarían hasta los 36 °C, mientras que en la costa central alcanzarían los 28 °C y en la costa sur llegarían hasta los 31 °C.

En la sierra, los registros variarán según la zona. Para el martes 21 de julio, se prevén máximas de hasta 31 °C en la sierra norte, 28 °C en la sierra central y 26 °C en la sierra sur.

El miércoles 22, las temperaturas alcanzarían valores similares, con máximas de 36 °C en la costa norte, 28 °C en la costa central y 31 °C en la costa sur. En la sierra, los valores llegarían hasta 29 °C en la zona norte, 27 °C en la parte central y 26 °C en el sur.

Para el jueves 23 de julio, último día del aviso, se esperan temperaturas máximas de hasta 35 °C en la costa norte, 27 °C en la costa central y 28 °C en la costa sur. En la sierra, los registros alcanzarían 31 °C en la zona norte, 24 °C en la zona central y 23 °C en el sur.

El Senamhi recomienda a la población evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar protección solar, mantenerse hidratada y tomar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas vulnerables.