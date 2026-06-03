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Detienen a presuntos implicados en el asesinato de joven atacado por defender a sus amigas en Cercado de Lima

Durante la intervención, uno de los sujetos habría reconocido su participación en el crimen, según la PNP. La víctima era un estudiante universitario de la carrera de Ingeniería de Sistemas.

Captura de presuntos implicados en homicidio
Captura de presuntos implicados en homicidio | Foto: Difusión
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos ciudadanos extranjeros presuntamente implicados en el asesinato del joven universitario Luis Alfredo Urrutia Ventura (22), ocurrido el 29 de mayo en las inmediaciones del parque Juana Alarco de Dammert, en el Cercado de Lima.

Los detenidos son Weimar Alexander Moposita Díaz (27) y Evelyn Estefanía Luje Ponce (37), ambos de nacionalidad ecuatoriana, quienes presentaban características coincidentes con las proporcionadas por los testigos del ataque.

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Reconoció su participación en el hecho

Según el general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima, los detenidos fueron intervenidos en inmediaciones de la av. Nicolás Arriola, en el distrito de San Luis. Asimismo, indicó que Moposita Díaz habría reconocido su participación en el hecho, que aún es materia de investigación.

Durante el registro personal, a esta persona se le halló en posesión de 101 envoltorios tipo kete con una sustancia que sería pasta básica de cocaína y 21 bolsitas de aparente marihuana, presuntamente destinadas a la comercialización, así como una navaja que fue lacrada y será clave en las investigaciones. Ambos afrontarán una investigación por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio) y contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas), en agravio del Estado y de la víctima.

Joven salió en defensa de sus amigas

Luis Alfredo Urrutia Ventura (22) era un joven estudiante del sexto ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). De acuerdo con su hermana Gabriela Urrutia, el 29 de mayo había salido de sus clases nocturnas en la sede de la UTP de Los Olivos y, posteriormente, se reunió con un grupo de amigos.

Más tarde, mientras caminaba junto a dos jóvenes por el parque Juana Alarco de Dammert, se produjo un altercado con un comerciante ambulante, luego de que este trabajador presuntamente insultara a las mujeres que acompañaban a Urrutia. Esto derivó en un enfrentamiento que terminó con una agresión mortal contra el universitario. La familia exigió acceso a las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los hechos.

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