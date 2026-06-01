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Ciencia

Calendario lunar junio 2026: cuándo habrá luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

El satélite se hará presente en la última semana de este mes. Se recomienda buscar un lugar con un horizonte despejado y poca contaminación lumínica.

La luna llena brillará en la última semana de junio. Foto: IStock
La luna llena brillará en la última semana de junio. Foto: IStock
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La luna llena de junio está prevista para el 29 de junio, fecha en la que se podrá apreciar a nuestro satélite natural completamente iluminado. Esta fase lunar también es conocida como la 'luna de fresa', un nombre tradicional debido al simbolismo cultural que la rodea.

A lo largo del mes, la luna atravesará distintas fases menguantes y crecientes que permitirán seguir de cerca la evolución de su ciclo. En junio, el calendario lunar servirá como una guía astronómica para conocer cómo cambiará el aspecto del cielo nocturno.

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¿Cuáles serán las fases lunares de junio?

El ciclo lunar de junio comenzará con el cuarto menguante y concluirá con la luna llena, según Time and Date. Las fechas de cada fase serán las siguientes:

  • Lunes 8 de junio: cuarto menguante.
  • Domingo 14 de junio: luna nueva.
  • Domingo 21 de junio: cuarto creciente.
  • Lunes 29 de junio: luna llena.

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¿Por qué se le llama luna de fresa?

El término luna de fresa no tiene relación con el color del satélite. Su origen proviene de las culturas indígenas de Norteamérica, en especial los algonquinos, quienes la asociaban con la temporada de recolección de fresas silvestres. Este nombre también se utilizaba para señalar el cambio estacional y el inicio de los cultivos de verano.

Además de su carga cultural, la luna de fresa tiene un significado astronómico especial: su altura baja en el cielo y el ángulo de inclinación de su órbita hacen que en junio parezca más grande, un efecto conocido como 'ilusión lunar'. Este fenómeno no volverá a repetirse con tanta intensidad hasta dentro de varios años.

¿Cómo ver la luna llena?

Disfrutar de la luna en su totalidad no requiere instrumentos avanzados, pero sí es recomendable tener en cuenta algunos consejos prácticos. Lo primero es buscar un lugar con cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Un campo abierto, una playa o una zona rural son ideales para apreciar el fenómeno en su máxima expresión.

Además, se recomienda observar la luna apenas aparezca en el horizonte, ya que en ese momento puede parecer aún más grande debido al llamado 'efecto de la ilusión lunar'. Si deseas capturar fotografías, utiliza una cámara con zoom o un telescopio pequeño; incluso unos binoculares pueden revelar detalles visibles en la superficie lunar, como cráteres y montañas iluminadas.

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