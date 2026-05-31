Gremios, colectivos y estudiantes marcharon contra Keiko Fujimori

Colectivos, ciudadanos y políticos marcharon en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Foto: LR

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Con pancartas, cánticos y arengas, miles de ciudadanos en distintas regiones salieron a marchar en rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori.

La movilización fue organizada por el colectivo 'Keiko no va' y se unieron otros grupos de derechos humanos, gremios sindicales, organizaciones estudiantiles y algunos partidos políticos.

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La marcha inició a las 5.00 p. m. en la Plaza San Martín, en Lima; en la Plazuela del Recreo, en Trujillo; y en la Plaza España, en Arequipa. También se movilizaron en Cusco, Ica, Huaraz, Tacna y Huancayo. Todos bajo la consigna de rechazar un posible gobierno de Fuerza Popular.

En Lima, los manifestantes intentaron llegar al frontis del Congreso. Un aproximado de 2.000 ciudadanos caminaron por la avenida Abancay, pero la Policía les cerró el paso.

Gisella Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, lideró la movilización. También estuvieron presentes familiares de Inti y Bryan y del rapero Trvko, asesinado durante las marchas contra José Jerí.

Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, estuvo en la caminata, así como militantes del partido OBRAS.

Cerraron la movilización en el frontis del Palacio de Justicia.

En Trujillo, la marcha fue más accidentada por enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. Pese a ello, recorrieron calles de la ciudad blandiendo una bandera peruana.

“El pueblo rechaza a Keiko Está cometiendo grandes atrocidades en el país y está tomando todos los poderes del Estado”, dijo una madre de familia.

En Arequipa, colectivos de universitarios hicieron representaciones contra la candidata de Fuerza Popular y enfatizaron el papel de su partido en el Congreso.

“Ellos ya son gobierno, qué más quieren, quieren el poder para tenerlo todo”, señaló una de las manifestantes.