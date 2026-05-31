HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Gremios, colectivos y estudiantes marcharon contra Keiko Fujimori

MOVILIZACIÓN. Liderados por el colectivo 'Keiko no va', ciudadanos en Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo y otras regiones se movilizaron para rechazar la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular. La cuestionan por exaltar la dictadura de su padre.

Colectivos, ciudadanos y políticos marcharon en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Foto: LR
Colectivos, ciudadanos y políticos marcharon en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Foto: LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Con pancartas, cánticos y arengas, miles de ciudadanos en distintas regiones salieron a marchar en rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori.

Únete a nuestro canal de política y economía

La movilización fue organizada por el colectivo 'Keiko no va' y se unieron otros grupos de derechos humanos, gremios sindicales, organizaciones estudiantiles y algunos partidos políticos.

TE RECOMENDAMOS

¡NUEVA ENCUESTA! KEIKO FUJIMORI SUPERA A SÁNCHEZ POR POCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La marcha inició a las 5.00 p. m. en la Plaza San Martín, en Lima; en la Plazuela del Recreo, en Trujillo; y en la Plaza España, en Arequipa. También se movilizaron en Cusco, Ica, Huaraz, Tacna y Huancayo. Todos bajo la consigna de rechazar un posible gobierno de Fuerza Popular.

PUEDES VER: Encuesta IEP: Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%

lr.pe

En Lima, los manifestantes intentaron llegar al frontis del Congreso. Un aproximado de 2.000 ciudadanos caminaron por la avenida Abancay, pero la Policía les cerró el paso.

Gisella Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, lideró la movilización. También estuvieron presentes familiares de Inti y Bryan y del rapero Trvko, asesinado durante las marchas contra José Jerí.

Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, estuvo en la caminata, así como militantes del partido OBRAS.

Cerraron la movilización en el frontis del Palacio de Justicia.

En Trujillo, la marcha fue más accidentada por enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. Pese a ello, recorrieron calles de la ciudad blandiendo una bandera peruana.

“El pueblo rechaza a Keiko Está cometiendo grandes atrocidades en el país y está tomando todos los poderes del Estado”, dijo una madre de familia.

En Arequipa, colectivos de universitarios hicieron representaciones contra la candidata de Fuerza Popular y enfatizaron el papel de su partido en el Congreso.

“Ellos ya son gobierno, qué más quieren, quieren el poder para tenerlo todo”, señaló una de las manifestantes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Debate presidencial excluye protección ambiental y lucha contra la violencia de género

Debate presidencial excluye protección ambiental y lucha contra la violencia de género

LEER MÁS
Victor Caballero "Curwen": "Siento que el antivoto de Fuerza Popular se mantiene"

Victor Caballero "Curwen": "Siento que el antivoto de Fuerza Popular se mantiene"

LEER MÁS
Marcha contra Keiko Fujimori: colectivos en Lima y regiones se movilizan contra lideresa de Fuerza Popular

Marcha contra Keiko Fujimori: colectivos en Lima y regiones se movilizan contra lideresa de Fuerza Popular

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuesta IEP: Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%

Encuesta IEP: Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%

LEER MÁS
Jefe policial de Ayacucho proveía de armas y municiones a narco del VRAEM

Jefe policial de Ayacucho proveía de armas y municiones a narco del VRAEM

LEER MÁS
Victor Caballero "Curwen": "Siento que el antivoto de Fuerza Popular se mantiene"

Victor Caballero "Curwen": "Siento que el antivoto de Fuerza Popular se mantiene"

LEER MÁS
Marcha contra Keiko Fujimori: colectivos en Lima y regiones se movilizan contra lideresa de Fuerza Popular

Marcha contra Keiko Fujimori: colectivos en Lima y regiones se movilizan contra lideresa de Fuerza Popular

LEER MÁS
Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: ¿Cuáles son los temas y cuánto durará cada bloque?

LEER MÁS
TGP despidió a trabajadores que formaron el sindicato de la empresa

TGP despidió a trabajadores que formaron el sindicato de la empresa

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025