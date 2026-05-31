Mujer ambulante vendedora de golosinas murió tras ser atacada a balazos frente a Plaza Norte
La Policía Nacional investiga el hecho tras recibir denuncias de posibles amenazas previas contra la víctima, vinculadas a conflictos en el transporte informal.
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Una mujer que trabajaba como vendedora ambulante de golosinas murió la madrugada de este sábado 31 de mayo tras ser atacada con un disparo de arma de fuego en los exteriores del centro comercial Plaza Norte, en el distrito de Independencia. El crimen ocurrió alrededor de las 4:40 a. m., cuando la víctima se encontraba junto a su carreta de venta.
Según información policial, agentes acudieron al lugar tras una alerta de emergencia y encontraron a la mujer tendida sobre el pavimento, sin signos vitales. Durante las diligencias iniciales se halló un casquillo de munición en la escena.
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Testigo señaló que atacante escapó en motocicleta
Una familiar de la víctima declaró que observó a un hombre vestido con polera blanca y pantalón oscuro realizar el disparo antes de huir con dirección a Los Olivos. De acuerdo con su testimonio, el presunto agresor abordó una motocicleta que lo esperaba cerca de la zona.
La testigo también indicó que la mujer habría recibido amenazas de personas vinculadas al transporte informal. Sin embargo, esta versión forma parte de las investigaciones de la Policía Nacional. En tanto, representantes del Ministerio Público y peritos de criminalística continúan con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer el crimen.