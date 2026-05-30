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Paolo Guerrero se ilusiona con llegada de 2 referentes de la selección peruana a Alianza Lima: "Por su venas corre sangre blanquiazul"

Luego de obtener el Torneo Apertura de la Liga 1, el goleador de 42 años señaló qué jugadores de la selección peruana podrían sumarse a Alianza Lima en un futuro cercano.

Paolo Guerrero es el máximo goleador en la historia de la selección peruana. Foto: composición LR/L1 Radio/FPF
Paolo Guerrero es el máximo goleador en la historia de la selección peruana. Foto: composición LR/L1 Radio/FPF
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Alianza Lima tendrá varias semanas para planificar lo que será el Torneo Clausura. A puertas de enfrentarse a FC Cajamarca en la última jornada del Apertura, desde diversos sectores empezaron a sonar algunos nombres para reforzar el plantel. En medio de este panorama, Paolo Guerrero fijó su postura ante un posible arribo de dos referentes de la selección peruana.

El delantero de 42 años señaló que, de darse la oportunidad, no tendría ningún inconveniente en actuar como intermediario para lograr la incorporación de sus excompañeros.

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Paolo Guerrero se ilusiona con llegada de referentes de la selección a Alianza Lima

En el reciente avance de su entrevista con L1 Radio, Paolo Guerrero reveló que conversó con Luis Advíncula para concretar su fichaje por los blanquiazules. En ese sentido, no descartó volver a cumplir un rol similar con algún integrante de la selección peruana.

“Yo estoy presto. El trabajo de Franco y Franquito ha sido muy importante, no pueden sacarle el mérito a ellos, que han montado un equipo tan competitivo. Obviamente, en cuanto ellos me lo pidan, como lo hice con ‘Lucho’ (Advíncula), seguramente con algún compañero de selección lo haría”, sostuvo.

Al ser consultado sobre los jugadores que podrían llegar a Alianza Lima en el futuro cercano, el veterano atacante mencionó a Renato Tapia y André Carrillo.

“Renato (Tapia), el mismo André (Carrillo)… De los que están afuera hoy, son los que estarían más cerca de llegar a Alianza. Además, sus raíces y por sus venas pasa la sangre blanquiazul. Sería lindo que ellos pudieran estar aquí en Alianza”, agregó.

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¿Renato Tapia podría fichar por Alianza Lima?

Luego de obtener el Torneo Apertura, Franco Navarro Mandayo se pronunció sobre la posibilidad de contar con el volante de 30 años para lo que resta de la temporada.

“Lo leí y quien no quisiera tener a Renato Tapia en el equipo, pero creo que el torneo está en desarrollo, falta una fecha. No es el momento de hablar de refuerzos ni de salidas, pero tenemos un plantel, salvo Aquino que vence contrato, los demás tienen uno o dos años de contrato más. No se trata de traer por traer, sino que vea el cuerpo técnico que le sirva para lo que se le viene a fin de año”, manifestó el directivo en el programa 'Al Límite'.

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