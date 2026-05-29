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Sociedad

Temblor en Moquegua: sismo de magnitud 5,0 se sintió en Ilo esta madrugada, según IGP

El sismo de este 29 de mayo se registró a 93 kilómetros al sur de Ilo y se produjo a una profundidad de 37 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Moquegua. Foto: Composición LR
Temblor en Moquegua. Foto: Composición LR
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Un sismo de magnitud 5,0 se registró a las 00.32 a. m., a 93 kilómetros al sur de Ilo, en la región Moquegua. El temblor de este 29 de mayo tuvo una profundidad de 37 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este viernes 29 de mayo del 2026 se localizó a 93 kilómetros al sur de Ilo, en el departamento de Moquegua, con latitud -18.48 y longitud -71.28.

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Temblor en Moquegua. Foto: IGP

Temblor en Moquegua. Foto: IGP

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantén la calma y acude a zonas de seguridad establecidas.
  • Presta atención a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Aléjate de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Toma distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia, con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, entre otros artículos.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo y medicamentos para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo, de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada y chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés, para niños y para adultos mayores.

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