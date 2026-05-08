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Fallece vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo tras varios días en UCI

Juan Martínez Torres, de 54 años, permanecía en la unidad cuidados intensivos tras ser embestido por Maricsa Alfaro, quien fue liberada pese a manejaba en estado de ebriedad y tenía su licencia vencida desde 2022.

Atropello se registró el 3 de mayo
Atropello se registró el 3 de mayo | Composición LR / Difusión
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La Gerencia Regional de Salud de La Libertad informó el fallecimiento del vigilante Juan Martínez Torres (54), quien fue embestido por una camioneta frente a una vivienda en el sector El Golf, distrito de Víctor Larco, en Trujillo.

La víctima permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, tras el impacto provocado por la conductora Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), quien fue liberada pese a que manejaba en estado de ebriedad y tenía su licencia vencida desde 2022.

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Choque mortal

El accidente que le quitó la vida a Martínez ocurrió la noche del domingo 3 de mayo. El agente de seguridad se encontraba sentado en el exterior de una vivienda en la calle Las Capullanas, cuando fue embestido por una fémina que conducía una camioneta de placa CTB-527 de color plomo.

En imágenes captadas por cámaras, se observa que la unidad se estrella contra el hombre, quien terminó herido en el suelo, y la fachada del inmueble. Tras ello, la responsable intentó huir; sin embargo, fue interceptada por vecinos de la zona, quienes la retuvieron y de inmediato auxiliaron al vigilante.

Conductora fue liberada

Tras permanecer 48 horas detenidas, Maricsa Alfaro fue liberada. La decisión se adoptó pese a la gravedad del caso y al delicado estado de salud de la víctima, luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera para ella la medida de comparecencia con restricciones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol. El dosaje etílico arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite máximo permitido. Asimismo, se constató que Alfaro Cerna tenía la licencia de conducir vencida desde el año 2022, lo que agrava su situación legal.

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