La mayoría de distritos de Lima ofrecen una amplia oferta de alquiler de departamentos. Foto: composición LR/Andina/Nexo Inmobiliario

La mayoría de distritos de Lima ofrecen una amplia oferta de alquiler de departamentos. Foto: composición LR/Andina/Nexo Inmobiliario

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Lima Metropolitana es la región con mayor población de todo el Perú. Es así que muchas personas que viven en la capital peruana buscan alquilar un departamento. Esto implica analizar a detalle las opciones que existen, ya que el precio de los inmuebles puede variar según varios factores. Así, algunas jurisdicciones se caracterizan por tener precios más accesibles en lo que respecta a la renta de una vivienda.

En ese contexto, La República consultó a la inteligencia artificial ChatGPT sobre cuáles son los distritos donde es más barato par alquilar una casa en la capital peruana. Como se sabe, la IA creada por OpenAI tiene la capacidad de responder preguntar concretas en segundos, previo análisis de una gran cantidad de datos. En ese sentido, te detallamos qué respondió la popular herramienta.

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¿Cuáles son los distritos más baratos para alquilar un departamento en Lima Metropolitana?

San Martín de Porres, Los Olivos y Ate son los distritos más baratos para alquilar un departamento en Lima Metropolitana, según la IA. Para llegar a esta conclusión, la inteligencia artificial consideró el informe de Urbania de enero del 2023.

El citado estudió determinó que un departamento en San Martín de Porres puede llegar a costar S/1.320 al mes. En cambio, en Los Olivos, rentar un inmueble podría significar una inversión mensual de S/1.563. En el caso de Ate, rentar una propiedad implica pagar por lo menos S/1.588 mensuales.

San Martín de Porres es uno de los distritos donde es más barato alquilar un departamento. Foto: Bolsa Inmobiliaria

Es por dicha razón que ChatGPT eligió a San Martín de Porres, Los Olivos y Ate como los distritos de Lima en los que el alquiler de viviendas es más accesible. Sin embargo, la IA también precisó que "los precios de alquiler en Lima han experimentado variaciones anuales". Por lo tanto, las personas que desean rentar un departamento deben evaluar cuidadosamente las propiedades y negociar los términos del contrato de alquiler para asegurarse de obtener la mejor oferta posible.

¿Por qué San Martín de Porres, Los Olivos y Ate son los distritos más baratos de Lima para alquilar un departamento?

De acuerdo con la IA, San Martín de Porres, Los Olivos y Ate tienden a tener los más accesibles de la capital peruana por los siguientes motivos.

Ubicación y demanda: están ubicados más lejos del centro de Lima y de las principales zonas comerciales.

están ubicados más lejos del centro de Lima y de las principales zonas comerciales. Oferta de vivienda: la oferta de viviendas en estos distritos puede ser más alta en comparación con zonas más centrales, en parte debido a la expansión urbana y al desarrollo de nuevos proyectos habitacionales. Una mayor oferta con una demanda relativamente estable o más baja puede resultar en montos menores.

la oferta de viviendas en estos distritos puede ser más alta en comparación con zonas más centrales, en parte debido a la expansión urbana y al desarrollo de nuevos proyectos habitacionales. Una mayor oferta con una demanda relativamente estable o más baja puede resultar en montos menores. Accesibilidad y servicios: aunque estos distritos están bien conectados por transporte público, pueden estar más lejos de centros de empleo, lo que reduce los precios de alquiler en comparación con zonas más céntricas.