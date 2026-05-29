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¿Aún no recoges tu DNI?: Reniec habilita más de 160 sedes en Lima y regiones para trámites este 30 y 31 de mayo

El organismo atenderá durante el fin de semana para facilitar la entrega de documentos, con el fin de que los ciudadanos no tengan problemas para identificarse durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Reniec atenderá el fin de semana para entrega y trámites de DNI
Reniec atenderá el fin de semana para entrega y trámites de DNI | Foto: Andina / Difusión
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitará más de 160 sedes en Lima y regiones este sábado 30 y domingo 31 de mayo para la entrega y el trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La medida fue anunciada con el objetivo de que la ciudadanía pueda contar con este documento y no tenga problemas para identificarse en sus mesas de sufragio el 7 de junio, día de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

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Sedes y horarios de atención del Reniec el 30 y 31 de mayo

Según el organismo, durante el fin de semana la atención se brindará a través de diversos establecimientos:

  • Oficinas Registrales (OR)
  • Puntos de Atención Permanente (PAP)
  • Centros de MAC (Mejor Atención al Ciudadano)
  • Puntos de Atención No Permanente (PANP)
  • Oficinas Registrales Auxiliares (ORA)

Para conocer la lista completa por regiones, puedes ingresar a este enlace. En cuanto a los horarios, la jornada se desarrollará de la siguiente manera:

  • Sábado 30 de mayo: de 8.15 a. m. a 12.45 p. m.
  • Domingo 31 de mayo: de 8.15 a. m. a 3.15 p. m.

Verifica tu trámite antes de acudir a una oficina

Antes de asistir a un establecimiento, el organismo recomendó a los ciudadanos comprobar si el estado de su trámite de DNI figura al 100% en este enlace. Si es así, deberá acudir a la agencia que eligió para recoger su documento.

Asimismo, recordó que varios trámites relacionados con el DNI y los registros civiles se pueden hacer de manera virtual. Entre estos procesos se encuentran la solicitud de copias de actas registrales, el duplicado y la renovación del documento.

¿Dónde puedo pagar por un trámite en Reniec?

Estas son las opciones disponibles para pagar un trámite en el organismo:

  • A través de Yape o agentes BCP. Para ello, debes generar un ticket en este enlace, copiar el código de 14 dígitos e ingresarlo en la aplicación o mostrarlo en los agentes.
  • Por medio de Págalo.pe o el Banco de la Nación.

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