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Sociedad

Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios: destruyen bienes valorizados en más de S/8 millones

Operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía y Fiscalía Ambiental se ejecutó durante seis días en cuatro sectores de la región amazónica.

Más de S/8,3 millones en maquinaria y equipos de minería ilegal fueron incautados en operativos de seis días en Madre de Dios, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Más de S/8,3 millones en maquinaria y equipos de minería ilegal fueron incautados en operativos de seis días en Madre de Dios, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. | Andina
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Más de S/8,3 millones en maquinaria, combustible y equipos utilizados para actividades de minería ilegal fueron incautados y destruidos en una serie de operativos en la región Madre de Dios, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Las intervenciones se desarrollaron durante seis días en los sectores de Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, mediante acciones helitransportadas ejecutadas por el Comando Operacional del Sur, con apoyo de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

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Decomisos en Madre de Dios

Durante los operativos, las autoridades decomisaron excavadoras, balsas, motores, campamentos rústicos y otros materiales empleados para la extracción ilegal de minerales en zonas afectadas por esta actividad ilícita.

Según las Fuerzas Armadas, los bienes intervenidos están valorizados en S/8.379.726 y eran utilizados para sostener operaciones de minería ilegal en distintos puntos de la región amazónica.

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Minería ilegal avanza en la Amazonía

Las autoridades señalaron que estas acciones de interdicción buscan debilitar la logística y capacidad operativa de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal, una actividad vinculada a graves daños ambientales y otros delitos en la Amazonía peruana.

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