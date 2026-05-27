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Sociedad

Perú y Chile unen esfuerzos contra el cáncer: alertan que siete mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino en el país

Durante el encuentro, se resaltó la importancia de fortalecer las acciones en diagnóstico y tratamiento para pacientes oncológicos, en un llamado a mejorar la respuesta estatal ante el cáncer.

La institución recordó que actualmente siete mujeres fallecen cada día en el Perú a causa del cáncer de cuello uterino.
La institución recordó que actualmente siete mujeres fallecen cada día en el Perú a causa del cáncer de cuello uterino. | Composición LR
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La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República realizó una mesa de trabajo orientada al intercambio de experiencias legislativas entre Perú y Chile para fortalecer las políticas públicas de prevención y control del cáncer. La jornada reunió a congresistas peruanos, senadores chilenos, representantes del Ministerio de Salud, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Liga contra el Cáncer.

Durante la inauguración del encuentro, la presidenta de la Comisión de Salud y Población resaltó la necesidad de reforzar las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento para pacientes oncológicos. Asimismo, destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas legislativas que permitan mejorar la respuesta del Estado frente a esta enfermedad.

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Como parte de la delegación chilena participaron el senador Juan Luis Castro González, presidente de la Comisión de Salud del Senado de Chile, y el senador Sergio Gahona Salazar, quienes compartieron las experiencias implementadas en su país relacionadas con la Ley Nacional del Cáncer, la reducción de listas de espera y el fortalecimiento de los servicios oncológicos.

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Por el lado peruano, el doctor Víctor Palacios Cabrejos presentó los avances alcanzados tras la implementación de la Ley Nacional del Cáncer. Entre ellos, destacó la expansión de los servicios oncológicos y las estrategias preventivas enfocadas en el cáncer de cuello uterino y de mama.

Liga contra el Cáncer alerta sobre muertes por cáncer de cuello uterino

Uno de los momentos más relevantes de la mesa de trabajo fue la participación de representantes de Liga contra el Cáncer, quienes hicieron un llamado a reforzar las políticas públicas de prevención frente al cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de muerte entre mujeres peruanas.

La institución advirtió que siete mujeres fallecen cada día en el Perú a causa de este tipo de cáncer, pese a tratarse de una enfermedad prevenible y altamente curable si es detectada a tiempo.

En ese sentido, remarcaron que la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) constituye una de las herramientas más efectivas para reducir la incidencia de la enfermedad y avanzar hacia su eventual erradicación.

Los representantes de la Liga contra el Cáncer también señalaron que el país ha registrado avances importantes al ampliar el acceso gratuito a la vacuna contra el VPH para niños, niñas y adolescentes. No obstante, consideraron necesario fortalecer la cobertura, ampliar el rango de protección y reforzar las campañas de prevención y despistaje oportuno.

Al cierre de la reunión, la Comisión de Salud y Población reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas y de fiscalización para fortalecer la atención oncológica y las estrategias de prevención en beneficio de la población peruana.

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