Estudiantes peruanos crean gomita a base de papa: no tiene gluten ni alérgenos y es apta para veganos

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Un grupo de estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) desarrolló una gomita funcional a base de fécula de papa y pitahaya. El producto no contiene gluten ni alérgenos comunes, es apto para veganos y busca ser una alternativa a las golosinas convencionales en la lonchera de los niños.

Su producción se dio en el marco del Día Internacional de la Papa, que se celebra cada 30 de mayo, una fecha especialmente significativa para el Perú, reconocido como el principal centro de origen de este tubérculo y poseedor de la mayor variedad de papas del mundo, con más de 4.000 variaciones comestibles registradas.

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¿Cómo es la gomita hecha a base de papa?

El producto, desarrollado por el profesor Ever Landeo y un grupo de estudiantes del Centro de Producción y Servicios de Alimentos (CEPROALI) de la USIL, reemplaza la gelatina animal por fécula de papa yungay y canchán, dos variedades reconocidas por su textura, rendimiento y valor nutricional. Además, utiliza la pitahaya para aportar color y sabor.

Esta fórmula, además, está enriquecida con vitamina C, zinc y colágeno vegetal. No contiene gluten ni alérgenos comunes, es apta para veganos y utiliza ingredientes fáciles de reconocer en la etiqueta. Actualmente, el equipo investigador trabaja en escalar su producción con miras a una futura comercialización en mercados nacionales e internacionales.

Un tubérculo importante en Perú y el mundo

De acuerdo con datos recogidos por la USIL, la papa es el tercer cultivo alimenticio más importante del planeta, después del arroz y el trigo. Más de 1400 millones de personas la consumen como alimento básico y la producción mundial supera los 300 millones de toneladas métricas.

En el Perú, la producción de papa superó los 6,9 millones de toneladas en 2025. Ese año se cosecharon 373.332 hectáreas, con un rendimiento promedio de 20,6 toneladas por hectárea, lo que benefició a más de 711.000 familias productoras en 19 regiones del país. Su producción se concentra principalmente en la sierra, que representa el 90% del total nacional.

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