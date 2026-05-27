Ollanta Humala denuncia a juez Richard Concepción Carhuancho por presunto abuso de autoridad y prevaricato

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El sentenciado expresidente Ollanta Humala Tasso denunció penalmente al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

De acuerdo con la información difundida por el exmandatario, la denuncia se sustenta en que el magistrado habría aprobado la colaboración eficaz de Martín Belaúnde en su caso por presunto lavado de activos, que terminó en una condena en primera instancia a 15 años de prisión.

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Desde la cuenta de X de Ollanta Humala se informó sobre la denuncia penal interpuesta contra el juez Carhuancho

Según Humala Tasso, Concepción Carhuancho presuntamente tomó la decisión de incorporar a Belaúnde a pesar de que la Corte Suprema de Bolivia le notificó en dos oportunidades la denegación de la ampliación de la extradición sobre el supuesto colaborador eficaz.

“Poco a poco, la verdad se abre paso”, informó el exmandatario, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo a la espera de que se resuelva la apelación de la sentencia impuesta en el marco del caso Lava Jato.

La denuncia interpuesta por el expresidente nacionalista fue presentada ante la Fiscalía Superior Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

“Los hechos por los cuales se denuncia a Richard Concepción Carhuancho se dieron en su actuación como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en el expediente 249-2015, relacionada a la carpeta 69-2015 que se encontraba a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche”, se lee en el documento de la denuncia formulada por el expresidente.

Juez Concepción Carhuancho también está en la mira de la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) analiza suspender por seis meses al juez Carhuancho. La entidad presidida por María Teresa Cabrera investiga al magistrado por cuatro presuntas infracciones vinculadas a la carrera judicial: exhibir una fotografía de Nicanor Boluarte durante una conferencia virtual, solicitar que ese fragmento sea retirado de un video difundido en internet, brindar charlas en institutos no universitarios y cantar “Triciclo Perú” en un festival cultural.

Juan Monroy, abogado del magistrado, consideró que la eventual sanción resulta excesiva. La defensa sostuvo que la normativa solo permite separar temporalmente a un juez ante hechos de extrema gravedad. Asimismo, el jurista afirmó que las imputaciones formuladas por la JNJ no tienen un respaldo legal sólido.