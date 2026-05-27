HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Ollanta Humala denuncia a juez Richard Concepción Carhuancho por presunto abuso de autoridad y prevaricato

Humala sostiene que el juez aprobó incorrectamente la colaboración eficaz de Martín Belaúnde, a pesar de que Bolivia denegó su extradición en dos ocasiones. El expresidente, condenado a 15 años de prisión, presentó la denuncia ante la Fiscalía Superior de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, mientras espera la apelación de su sentencia.

Ollanta Humala, expresidente del Perú, denuncia a juez Richard Concepción Carhuancho por presunto abuso de autoridad. Foto: Composición/LR
Ollanta Humala, expresidente del Perú, denuncia a juez Richard Concepción Carhuancho por presunto abuso de autoridad. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El sentenciado expresidente Ollanta Humala Tasso denunció penalmente al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la información difundida por el exmandatario, la denuncia se sustenta en que el magistrado habría aprobado la colaboración eficaz de Martín Belaúnde en su caso por presunto lavado de activos, que terminó en una condena en primera instancia a 15 años de prisión.

TE RECOMENDAMOS

BOTAN A KEIKO FUJIMORI DE HUANCAYO Y PARO AGRARIO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Luz Pacheco renuncia a la presidencia del TC tras rechazo del Pleno a remover a alto funcionario

lr.pe
Desde la cuenta de X de Ollanta Humala.

Desde la cuenta de X de Ollanta Humala se informó sobre la denuncia penal interpuesta contra el juez Carhuancho

Según Humala Tasso, Concepción Carhuancho presuntamente tomó la decisión de incorporar a Belaúnde a pesar de que la Corte Suprema de Bolivia le notificó en dos oportunidades la denegación de la ampliación de la extradición sobre el supuesto colaborador eficaz.

Poco a poco, la verdad se abre paso”, informó el exmandatario, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo a la espera de que se resuelva la apelación de la sentencia impuesta en el marco del caso Lava Jato.

La denuncia interpuesta por el expresidente nacionalista fue presentada ante la Fiscalía Superior Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

“Los hechos por los cuales se denuncia a Richard Concepción Carhuancho se dieron en su actuación como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en el expediente 249-2015, relacionada a la carpeta 69-2015 que se encontraba a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche”, se lee en el documento de la denuncia formulada por el expresidente.

Juez Concepción Carhuancho también está en la mira de la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) analiza suspender por seis meses al juez Carhuancho. La entidad presidida por María Teresa Cabrera investiga al magistrado por cuatro presuntas infracciones vinculadas a la carrera judicial: exhibir una fotografía de Nicanor Boluarte durante una conferencia virtual, solicitar que ese fragmento sea retirado de un video difundido en internet, brindar charlas en institutos no universitarios y cantar “Triciclo Perú” en un festival cultural.

Juan Monroy, abogado del magistrado, consideró que la eventual sanción resulta excesiva. La defensa sostuvo que la normativa solo permite separar temporalmente a un juez ante hechos de extrema gravedad. Asimismo, el jurista afirmó que las imputaciones formuladas por la JNJ no tienen un respaldo legal sólido.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Imágenes que impactan: 75 años de historia fotográfica en el MAC

Imágenes que impactan: 75 años de historia fotográfica en el MAC

LEER MÁS
Raúl Tola: “La posición de Mario Vargas Llosa frente a la literatura siempre fue la misma, nunca cambió”

Raúl Tola: “La posición de Mario Vargas Llosa frente a la literatura siempre fue la misma, nunca cambió”

LEER MÁS
Ollanta Humala luego de que el PJ declaró infundada suspensión de su condena: "Se me ha negado la posibilidad de defenderme"

Ollanta Humala luego de que el PJ declaró infundada suspensión de su condena: "Se me ha negado la posibilidad de defenderme"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán al encararlo tras debate: "Se acercó a reclamarme por las leyes procrimen"

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán al encararlo tras debate: "Se acercó a reclamarme por las leyes procrimen"

LEER MÁS
Luz Pacheco renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional antes de culminar su mandato

Luz Pacheco renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional antes de culminar su mandato

LEER MÁS
Falleció Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, a los 61 años

Falleció Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, a los 61 años

LEER MÁS
Hallan restos de niño asesinado en 1984 por efectivos de la Marina en Ayacucho

Hallan restos de niño asesinado en 1984 por efectivos de la Marina en Ayacucho

LEER MÁS
Sánchez anuncia que renunciará y convocará a elecciones si enfrenta un Congreso obstruccionista: "Acá nadie arruga"

Sánchez anuncia que renunciará y convocará a elecciones si enfrenta un Congreso obstruccionista: "Acá nadie arruga"

LEER MÁS
Roberto Sánchez cuestiona decisión de Jorge Nieto de viciar su voto: "Ya está grandecito para asumir responsabilidad"

Roberto Sánchez cuestiona decisión de Jorge Nieto de viciar su voto: "Ya está grandecito para asumir responsabilidad"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025