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Rosángela Espinoza lloró de impotencia en ‘Esto es guerra’ tras ser suspendida por enfrentarse al ‘Tribunal’: “¡Cállese!”

La modelo Rosángela Espinoza se enfrentó al 'Tribunal' tras la sentencia de Said Palao, lo que provocó que la máxima autoridad del programa decidiera suspenderla por menospreciar al público.


Rosángela Espinoza ha sido suspendida nuevamente en 'Esto es guerra' tras cuestionar las decisiones del 'Tribunal', generando tensión en el programa juvenil de América Televisión.
Rosángela Espinoza ha sido suspendida nuevamente en 'Esto es guerra' tras cuestionar las decisiones del 'Tribunal', generando tensión en el programa juvenil de América Televisión. | Fotos: América TV
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Rosángela Espinoza volvió a ser suspendida en ‘Esto es guerra’. Esta vez, la modelo se enfrentó al ‘Tribunal’ del programa juvenil y cuestionó sus decisiones, como la sentencia de Said Palao por tocar a Leandro Cabello. “El que ríe último, ríe mejor, así que no estés contento”, manifestó Rous al ‘combatiente’ que se enfrentó al esposo de Alejandra Baigorria.

“Señorita Rosángela, eso digáselo a su equipo”, respondió rápidamende el ‘Tribunal’ de ‘Esto es guerra’. “Nosotros estamos sumamente bien. Estamos ganando, estamos haciendo los puntos, estamos haciendo las cosas bien, no por llamadas del público. Pasamos a los combatientes”, cuestionó Espinoza.

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Suspenden a Rosángela Espinoza de 'Esto es guerra'

Las declaraciones de Rosángela Espinoza generaron la molestia del ‘Tribunal’ de ‘Esto es guerra’ por menospreciar el papel del público en el programa, por lo que decidió suspender a la popular ‘Chica selfie’ del espacio juvenil de América Televisión.

“¿Usted quiere correr la misma línea que el señor Said Palao?”, preguntó la máxima autoridad del programa, a lo que Rosángela Espinoza manifestó que no quiere ser castigada. “Entonces, ¡cállese!”, ordenó el ‘Tribunal’. Como la ‘guerrera’ siguió hablando, terminó siendo suspendida.

“Señorita Rosángela, usted está suspendida del programa. Creo que no tengo por qué explicarle. Esto es hasta nuevo aviso”, anunció el ‘Tribunal’. Esta decisión generó que Espinoza rompa en llanto frente a cámaras.

“¿Qué he hecho?”, preguntó Rous antes de que le apaguen el micrófono. En medio del llanto, la joven intentó defender su postura, pero no lo logró porque le pidieron salir del estudio.

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