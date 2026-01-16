Un huaico provocado por un lahar volcánico destruyó el puente El Pedregal–Santa Rosa en Quinistaquillas, Moquegua, tras intensas lluvias. La infraestructuras dejó incomunicados a poblados cercanos. | Frase Corta

Un huaico provocado por un lahar volcánico destruyó el puente El Pedregal–Santa Rosa en Quinistaquillas, Moquegua, tras intensas lluvias. La infraestructuras dejó incomunicados a poblados cercanos. | Frase Corta

Un huaico provocado por un lahar de origen volcánico destruyó el puente El Pedregal–Santa Rosa, en el distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua, tras las intensas lluvias registradas en el sur del país. El colapso de la infraestructura dejó incomunicados a varios poblados de la zona alta.

Imágenes registradas muestran el momento en que el flujo de lodo y piedras arranca el puente desde sus bases y lo arrastra río abajo. El hecho ocurrió antes de que las autoridades regionales recibieran el reporte oficial, debido a las limitaciones de comunicación en la zona. Según testimonios de vecinos, el estruendo del huaico alertó a las personas, lo que permitió que se alejaran a tiempo. No se reportaron víctimas.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La infraestructura fue entregada hace apenas semanas, en diciembre de 2025, por la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas como parte de un proyecto vial para la transitabilidad del camino vecinal R180252 y la conexión entre los sectores de Pedregal y Santa Rosa, además del transporte de productos agrícolas.

El puente había sido entregado hace pocas semanas. Foto: Facebook.

Lahar se originó en el volcán Huaynaputina

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el huaico se originó por el descenso de un lahar tras la activación de la quebrada El Volcán, ubicada en el sector sur del volcán Huaynaputina. El flujo avanzó hacia el río Tambo y afectó directamente al distrito de Quinistaquillas.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a evitar riberas de ríos, quebradas, zonas bajas y el cruce de puentes o vías por donde continúe descendiendo material. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Senamhi se advirtió que las lluvias persistirán en los próximos días, por lo que no se descarta la activación de nuevas quebradas en el sur del país.

Persisten las lluvias en la zona alta de Moquegua

Las precipitaciones continúan en distritos como Torata, Carumas, Ubinas, Coalaque y Puquina, elevando el riesgo para personas y vehículos que transitan por la carretera Moquegua–General Sánchez Cerro–Arequipa.

Autoridades locales han solicitado el envío de maquinaria pesada y la activación de protocolos de emergencia, mientras Defensa Civil evalúa los daños y las rutas alternas para restablecer la comunicación entre los distritos afectados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.