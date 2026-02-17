Advierten desbordes de ríos tras intensas lluvias en Ica y Cañete: centros poblados se verían afectados

Lluvias en diversas regiones del Perú puede afectar a miles de personas. Foto: difusión | difusión

Lluvias en diversas regiones del Perú puede afectar a miles de personas. Foto: difusión | difusión

Las precipitaciones registradas en la sierra durante los últimos días han provocado un incremento significativo en diversos cauces del país, situación que encendió las alertas en varios departamentos. De acuerdo con el monitoreo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), zonas en Ica y Cañete reportaron valores que superan rangos habituales para esta temporada, lo que podría derivar en desbordes si el aporte pluvial continúa.

Especialistas señalaron que la intensidad del fenómeno responde a acumulaciones persistentes en zonas altoandinas, donde el escurrimiento desciende rápidamente hacia áreas con familias.

Poblaciones se verían afectadas por aumento de caudal

El aviso técnico detalla que sectores asentados cerca de márgenes fluviales enfrentarían peligro ante una eventual expansión del volumen hídrico. Viviendas, cultivos e infraestructura vial figuran entre los bienes expuestos frente a un escenario adverso.

Asimismo, autoridades exhortaron a comunidades ribereñas a mantenerse informadas mediante canales oficiales y evitar actividades próximas a orillas, debido a la fuerza que puede adquirir la corriente en cuestión de horas.

Vigilancia permanente y acciones preventivas

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional activó protocolos de seguimiento continuo en coordinación con gobiernos subnacionales, a fin de evaluar variaciones en tiempo real. Equipos técnicos revisan defensas ribereñas, puntos críticos y puentes considerados vulnerables, mientras brigadas locales permanecen en estado de preparación ante cualquier eventualidad. La recomendación principal consiste en no cruzar torrentes crecidos ni permanecer en zonas bajas susceptibles a inundación.

Según el reporte hidrológico, la situación podría modificarse en función del comportamiento atmosférico previsto para los próximos días. Por ello, se solicitó a municipalidades actualizar planes de contingencia, identificar rutas de evacuación y difundir mensajes preventivos entre habitantes. Episodios similares suelen intensificarse cuando lluvias prolongadas saturan suelos, incrementando la escorrentía superficial hacia valles costeros.

Tumbes y Piura serán los más perjudicados

En ambos departamentos, los acumulados de agua podrían oscilar entre 50 y 85 milímetros para el miércoles 18 de febrero, un rango muy elevado a diferencia del resto de la costa norte, donde los registros serían entre 5 y 12 milímetros por día. En tanto, en la costa central se esperan acumulados entre 0.2 y 4 milímetros, mientras que en la costa sur se prevén valores entre 0.5 y 2 milímetros por día.