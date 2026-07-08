Justin Bieber se une a Shakira, Madonna y BTS para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

El primer show de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA reunirá a Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS y más artistas. | Composición LR

El primer show de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA reunirá a Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS y más artistas. | Composición LR

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La FIFA y Global Citizen anunciaron que Justin Bieber será uno de los artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la final del Mundial. El evento se realizará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York Nueva Jersey) y también contará con la participación de otros destacados artistas como Madonna, Shakira y BTS.

Justin Bieber, Shakira, Madonna y BTS encabezarán el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Además de los artistas principales, el espectáculo reunirá a Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS22 junto con Coldplay. La presentación tendrá una duración de 11 minutos y será producida por Global Citizen en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, bajo la curaduría de Chris Martin, líder de Coldplay.

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Justin Bieber celebró su participación en el evento y resaltó el impacto de la iniciativa. "La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo", afirmó.

El espectáculo apoyará proyectos educativos para niños

La presentación respaldará el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños de todo el mundo. Según la organización, ya se han recaudado más de 50 millones de dólares y se destinará un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026 a este programa.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el propósito solidario del evento. "En lo que respecta a las necesidades del mundo, no hay nada más importante que la educación. Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para ser uno de los artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en apoyo del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA y nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo", declaró.

Por su parte, Burna Boy aseguró que representar a África en este espectáculo es un honor. "La Copa Mundial de la FIFA es uno de los pocos momentos que realmente une al mundo entero. Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad que me tomo muy en serio. Me siento honrado de formar parte de un espectáculo que no solo celebra el fútbol y la cultura, sino que también ayuda a crear mayores oportunidades para los niños a través de la educación en todo el mundo", manifestó.

El evento también contará con la participación de personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets, quienes reforzarán el mensaje de promover una educación de calidad para los niños. Asimismo, la FIFA recordó que, a través de la campaña "Unidos por la Educación", continuará impulsando iniciativas educativas durante el desarrollo del Mundial 2026 con el objetivo de dejar un legado más allá del fútbol.