MINSA advierte que 8 de cada 10 peruanos no está vacunado contra el Sarampión

La vacunación no está cumpliendo las metas en el Perú | MINSA | Difusión - MINSA

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La cobertura de vacunación contra el sarampión es baja. Hasta el 30 de abril de 2026 se inoculó solo al 21,7% de la población a nivel nacional, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa). La situación preocupa porque, hasta el 13 de mayo, se registraron alrededor de 236 contagios en el país.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con dos dosis de vacuna. Aun así, muchos peruanos no han completado su esquema, lo que deja abierta la posibilidad de más contagios.

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Baja cobertura de vacunación

Ante esta alarmante situación, la directora ejecutiva de Inmunizaciones del Minsa, Liliana Chirinos, señaló a La República que se viene impulsando una emergencia sanitaria en el este de Puno y en la macrorregión sur.

Asimismo, reconoció que el avance de la inmunización está lejos de la meta del 95% planteada para este año. Incluso, el propio Minsa espera llegar a julio con 56% de cobertura. Sin embargo, aún está lejos de la cifra.

Por ejemplo, en Puno, la región más afectada con 231 casos, la cobertura de vacunación al 12 de mayo es de 26,2% en primera dosis y 20,7% en segunda dosis, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa. Son cifras muy bajas para el brote que enfrenta la región.

Ante esta situación, Chirinos indicó que reforzarán medidas en regiones fronterizas como Tumbes, Loreto y Tacna, así como en Huancavelica, donde la cobertura de vacunación también es una de las más bajas del país.

¿Pero por qué hay una baja cobertura de vacunación? Según la funcionaria, esto se debe principalmente a la resistencia a las vacunas generada por la desinformación. Es decir, de padres antivacunas. Precisó que, solo en Puno, las brigadas de salud han visitado más de 8.000 viviendas para inmunizar casa por casa, pero en cerca de 2.000 hogares las familias rechazaron la vacuna.

También atribuyó la caída en la vacunación a la interrupción de campañas durante la pandemia y la falta de articulación entre municipios y gobiernos regionales.

Aumento de casos de sarampión

Brote de Sarampión en las ciudades del sur del país alerta a las autoridades

Lamentablemente, la baja cobertura de vacunación a nivel nacional se refleja en el incremento de casos de sarampión. En Puno se registran 231 casos hasta el 13 de mayo. La provincia con más contagios es San Román, donde el distrito de Juliaca reporta 130 casos. También está su distrito de San Miguel, con 40 casos, y Caracoto, con 2 casos.

La segunda zona más afectada es la provincia de Sandia. El distrito de San Pedro de Putina Punco reporta 35 casos, mientras que San Juan del Oro registra 2 contagios.

Mientras tanto, en Lima se confirmaron cuatro casos de sarampión. Los perjudicados se encuentran en los distritos de Chorrillos y San Isidro, con dos casos en cada uno.

Moquegua reporta un caso en el distrito de Ichuña, provincia General Sánchez Cerro.

El analista Juan Carbajal explicó a La República que los contagios por semanas aumentaron rápidamente desde la semana epidemiológica 12. Indicó que el pico más alto se registró en la semana 17, con 58 casos, seguido de 55 en la semana 16.

Por grupos de edad, mencionó que los más perjudicados son los jóvenes entre 10 y 19 años, con 75 casos, seguidos del grupo de 20 a 29 años, con 60 casos. También se reportan contagios en niños de 5 a 9 años, con 37 casos, y de 3 a 4 años, con 20 casos.

Importancia de la vacunación

Rosana Ritchmann, directora del Comité de Inmunización de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas

De acuerdo con Rosana Ritchmann, directora del Comité de Inmunización de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas, el brote de sarampión es una señal de alerta sobre las fallas en el sistema de inmunización. Añadió que la insuficiente inmunización incrementa el riesgo de propagación de la enfermedad, por lo que insistió en que la población complete sus esquemas de vacunación.

Esto se debe a que la vacuna contra el sarampión, según explica la especialista, genera una memoria inmunológica duradera. De esta manera, si una persona vuelve a exponerse al virus con el tiempo, el sistema inmunológico lo reconoce y produce anticuerpos para combatirlo.

Por último, solicitó a la población confiar en información basada en evidencia científica. “El mejor mensaje es que confíen en la ciencia. Hay mucha investigación detrás de todo lo que hablamos. La población debe acudir a fuentes seguras y reconocidas. Si escuchan mensajes demasiado dramáticos sobre algo que nadie había escuchado antes, desconfíen y verifiquen la información”, resaltó en un evento de Pfizer en Sao Paulo.

Por su parte, Renato Kfouri, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, resaltó que la vacuna contra el sarampión se aplica en dos dosis durante la infancia. La primera dosis se administra a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses.

Asimismo, precisó que mantener una alta cobertura de vacunación es fundamental para evitar brotes de esta enfermedad altamente contagiosa.

La situación del Sarampión preocupa a toda la región Latinoamericana, señalaron especialistas de salud en un encuentro con periodistas realizado en Sao Paulo, Brasil con el apoyo de laboratorios Pfizer.

“El gran reto de la vacunación es alcanzar elevadas coberturas. Para lograr un verdadero impacto en la prevención necesitamos también la participación y el apoyo de la población. Para ello, las personas deben tener información clara sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, y esa también es una tarea de los médicos”, señaló.

También recomendó a los padres de familia inmunizar a sus hijos. “No hay nada peor que ver a nuestros niños enfermos e internados en una cama de hospital. Vamos a vacunar para proteger a nuestros niños”, concluyó Kfouri.