Piura reactiva estadio Miguel Grau tras meses de paralización, pero descarta expediente previo de S/1,2 millones para "acelerar la reconstrucción integral"

La Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026 entregó el proyecto a la empresa Constructora Bidolino EIRL. | Foto: Almendra Ruesta

La Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026 entregó el proyecto a la empresa Constructora Bidolino EIRL. | Foto: Almendra Ruesta

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El Gobierno Regional de Piura oficializó la reactivación del proyecto de reconstrucción del estadio Miguel Grau, iniciativa que permanecía paralizada desde noviembre de 2025 debido a observaciones técnicas detectadas durante la ejecución de los trabajos. La medida fue formalizada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026, firmada el 7 de mayo de 2026, que dispone la entrega del proyecto a la empresa Constructora Bidolino EIRL.

La obra demandará una inversión superior a S/223 millones y contempla la reconstrucción del denominado Coloso Miraflorino. Como parte de la nueva estrategia de ejecución, el Gobierno Regional decidió dejar sin efecto el expediente técnico anterior, valorizado en más de S/1,2 millones, con el argumento de acelerar el desarrollo del proyecto y corregir las observaciones técnicas detectadas previamente.

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Estado actual del Estadio Miguel Grau de Piura.

¿Por qué se paralizó la reconstrucción del estadio Miguel Grau y qué observaciones encontró el Gobierno Regional de Piura?

El Coloso Miraflorino, concebido como un proyecto emblemático, terminó convertido en una muestra de las dificultades de la obra pública en el país. Durante la etapa anterior, la obra quedó detenida luego de que informes técnicos advirtieran problemas relacionados con el diseño estructural, los estudios de suelo y el estado de antiguas tribunas del recinto deportivo. Entre las principales observaciones también se reportaron riesgos en las cimentaciones, corrosión de estructuras y deficiencias en el concreto utilizado en parte de la obra.

Tras la paralización, el Gobierno Regional de Piura optó por relanzar el proyecto bajo un nuevo esquema de ejecución. Para ello, dejó de lado el expediente técnico anterior y aprobó una nueva inversión destinada a replantear la reconstrucción del estadio bajo estándares actualizados para infraestructura deportiva.

Así será el nuevo estadio Miguel Grau: capacidad para 20 mil personas, sistema VAR y tribunas techadas

El nuevo recinto deportivo tendrá capacidad para 20.200 espectadores y contará con tribunas completamente techadas, sistema VAR, iluminación LED y pantallas gigantes ubicadas en las tribunas norte y sur. Además, el proyecto contempla la construcción de palcos VIP, sala de prensa y cuatro camerinos equipados para competencias profesionales.

La propuesta también incluye una cancha con césped Bermuda de alta competencia y un pozo exclusivo destinado al sistema de riego y servicios internos. Según la documentación oficial, el objetivo es adecuar el estadio a estándares exigidos para torneos nacionales e internacionales organizados bajo parámetros FIFA y Conmebol.