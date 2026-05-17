HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Piura reactiva estadio Miguel Grau tras meses de paralización, pero descarta expediente previo de S/1,2 millones para "acelerar la reconstrucción integral"

La obra, marcada por múltiples observaciones técnicas, busca modernizar el estadio con estándares FIFA, al cambiar la modalidad de contratación.

La Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026 entregó el proyecto a la empresa Constructora Bidolino EIRL.
La Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026 entregó el proyecto a la empresa Constructora Bidolino EIRL. | Foto: Almendra Ruesta
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno Regional de Piura oficializó la reactivación del proyecto de reconstrucción del estadio Miguel Grau, iniciativa que permanecía paralizada desde noviembre de 2025 debido a observaciones técnicas detectadas durante la ejecución de los trabajos. La medida fue formalizada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026, firmada el 7 de mayo de 2026, que dispone la entrega del proyecto a la empresa Constructora Bidolino EIRL.

La obra demandará una inversión superior a S/223 millones y contempla la reconstrucción del denominado Coloso Miraflorino. Como parte de la nueva estrategia de ejecución, el Gobierno Regional decidió dejar sin efecto el expediente técnico anterior, valorizado en más de S/1,2 millones, con el argumento de acelerar el desarrollo del proyecto y corregir las observaciones técnicas detectadas previamente.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Estado actual del Estadio Miguel Grau de Piura.

Estado actual del Estadio Miguel Grau de Piura.

PUEDES VER: Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

lr.pe

¿Por qué se paralizó la reconstrucción del estadio Miguel Grau y qué observaciones encontró el Gobierno Regional de Piura?

El Coloso Miraflorino, concebido como un proyecto emblemático, terminó convertido en una muestra de las dificultades de la obra pública en el país. Durante la etapa anterior, la obra quedó detenida luego de que informes técnicos advirtieran problemas relacionados con el diseño estructural, los estudios de suelo y el estado de antiguas tribunas del recinto deportivo. Entre las principales observaciones también se reportaron riesgos en las cimentaciones, corrosión de estructuras y deficiencias en el concreto utilizado en parte de la obra.

Tras la paralización, el Gobierno Regional de Piura optó por relanzar el proyecto bajo un nuevo esquema de ejecución. Para ello, dejó de lado el expediente técnico anterior y aprobó una nueva inversión destinada a replantear la reconstrucción del estadio bajo estándares actualizados para infraestructura deportiva.

PUEDES VER: ¡Adiós a las largas colas! Guía para tramitar duplicado de DNI electrónico desde tu celular o laptop en menos de 5 minutos

lr.pe

Así será el nuevo estadio Miguel Grau: capacidad para 20 mil personas, sistema VAR y tribunas techadas

El nuevo recinto deportivo tendrá capacidad para 20.200 espectadores y contará con tribunas completamente techadas, sistema VAR, iluminación LED y pantallas gigantes ubicadas en las tribunas norte y sur. Además, el proyecto contempla la construcción de palcos VIP, sala de prensa y cuatro camerinos equipados para competencias profesionales.

La propuesta también incluye una cancha con césped Bermuda de alta competencia y un pozo exclusivo destinado al sistema de riego y servicios internos. Según la documentación oficial, el objetivo es adecuar el estadio a estándares exigidos para torneos nacionales e internacionales organizados bajo parámetros FIFA y Conmebol.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fue sede del Mundial Sub-17 y Copa América, pero hoy luce irreconocible: obras siguen paralizadas pese a inversión de S/192 millones

Fue sede del Mundial Sub-17 y Copa América, pero hoy luce irreconocible: obras siguen paralizadas pese a inversión de S/192 millones

LEER MÁS
Moderno Estadio Miguel Grau será una realidad: remodelación apunta a albergar partidos de Copa Libertadores

Moderno Estadio Miguel Grau será una realidad: remodelación apunta a albergar partidos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Revelan deplorables condiciones del estadio Miguel Grau del Callao tras negarle la localía a Sport Boys

Revelan deplorables condiciones del estadio Miguel Grau del Callao tras negarle la localía a Sport Boys

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025