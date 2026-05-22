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Alcalde Carlos Bruce bajo la lupa: Sunafil inspeccionará a la Municipalidad de Surco tras disparo con pistola eléctrica a asesor

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral examinará si se vulneraron los derechos laborales de Arturo Bobbio, involucrado en el incidente que generó críticas.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) iniciará una inspección en la Municipalidad de Surco tras la difusión de un video del alcalde Carlos Bruce usando un taser.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) iniciará una inspección en la Municipalidad de Surco tras la difusión de un video del alcalde Carlos Bruce usando un taser. | Difusión
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La polémica en torno al alcalde de Surco, Carlos Bruce, escaló este jueves luego de que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) anunciara una inspección a la Municipalidad de Surco tras conocerse un video en el que el burgomaestre dispara una pistola eléctrica tipo taser contra su asesor Arturo Bobbio dentro de una oficina.

A través de sus redes oficiales, la entidad informó que la Intendencia de Lima Metropolitana emitió una orden de inspección para verificar los hechos y determinar si existieron posibles vulneraciones a los derechos laborales del trabajador involucrado.

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El material audiovisual, difundido en plataformas digitales, muestra a Bruce utilizando el dispositivo eléctrico contra su asesor, quien cae al suelo luego de recibir la descarga, mientras otras personas presentes reaccionan entre risas.

Sunafil

Comunicado de Sunafil

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lr.pe

Se pronuncian tras difusión de video

Tras la difusión del video, el alcalde sostuvo que se trató de una dinámica voluntaria y controlada, relacionada con la reciente presentación de pistolas eléctricas destinadas al Serenazgo de Surco. Según explicó, el objetivo era demostrar el funcionamiento de estos equipos considerados no letales.

Carlos Bruce

Mensaje de Carlos Bruce

Por su parte, Arturo Bobbio también se pronunció a través de su plataforma de TikTok y señaló que el video corresponde a "una simulación de lo que iba a ser un ‘en vivo periodístico’ el día siguiente". Asimismo, cuestionó la difusión del material y denunció presuntos intentos de desprestigio. “Qué personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”, expresó.

El asesor también defendió el uso de armas no letales para el personal de Serenazgo y aseguró que, para demostrar su postura, "recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales".

Sin embargo, el episodio generó cuestionamientos debido a que ocurrió dentro de un espacio laboral y mediante el uso de un arma de inmovilización sobre un trabajador municipal.

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Sunafil evaluará acciones

La Sunafil deberá evaluar si el hecho constituye una infracción a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entre los puntos a analizar figuran una eventual exposición indebida a riesgos, la afectación de la integridad física del trabajador y posibles incumplimientos de protocolos de seguridad.

Días antes, el municipio había anunciado la incorporación de 150 pistolas taser y cámaras corporales para el Serenazgo de Surco como parte de su estrategia de seguridad ciudadana. No obstante, el video difundido cambió el foco del debate y despertó críticas sobre el manejo de este tipo de dispositivos por parte de autoridades municipales.

Hasta el momento, la Municipalidad de Surco no ha emitido un pronunciamiento institucional sobre el caso. Mientras tanto, la intervención de Sunafil podría derivar en eventuales sanciones administrativas si se detectan incumplimientos de la legislación laboral vigente.

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