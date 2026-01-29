HOYSuscripcion LR Focus

Cabecilla de Los Pulpos se fugó en Bolivia: cambió de 'look' y de identidad para burlar a las autoridades

El delincuente usaba documentos falsos con el nombre de Santiago Saavedra Quispe, al igual que su pareja detenida. Según la policía, alias 'Jhonsson Pulpo', también logró escapar debido a demoras en el operativo de La Paz.

El cabecilla de 'Los Pulpos', Jhonsson Smith Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", escapó durante un operativo en Bolivia, donde fue arrestada su pareja, Keysi Salvatierra.
El cabecilla de 'Los Pulpos', Jhonsson Smith Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", escapó durante un operativo en Bolivia, donde fue arrestada su pareja, Keysi Salvatierra. | composición LR

El cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', logró escapar de un operativo internacional ejecutado en Bolivia, donde sí fue detenida su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, requisitoriada por el secuestro del hijo de una exregidora de El Porvenir.

Durante la intervención, realizada en la ciudad de La Paz, las autoridades hallaron un documento de identidad falso que pertenecería al prófugo, lo que evidenciaría que habría modificado su apariencia física para no ser reconocido.

De acuerdo con la Policía, el delincuente —sentenciado a cadena perpetua en el Perú— habría cambiado rasgos de su rostro y actualmente usaría el cabello ensortijado, además de operar bajo el nombre falso de Santiago Saavedra Quispe.

''La demora permitió que lograra huir'': cámaras captan la fuga

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, confirmó que existen indicios claros de que el criminal alteró su imagen para evadir a las autoridades. Indicó además que la intervención fue frustrada por demoras en los trámites de allanamiento, lo que permitió que el sujeto abandonara el lugar antes de la llegada de los agentes.

“El objetivo ya estaba cercado, pero la demora permitió que sospechara y lograra huir. Estas organizaciones manejan códigos de alerta que les facilitan escapar”, señaló el alto mando policial.

Durante la intervención, se halló un documento falso de Cruz, quien habría modificado su apariencia para evadir a las autoridades. Al momento de su fuga, llevaba una vestimenta diferente. Foto: Correo.

Durante la intervención, se halló un documento falso de Cruz, quien habría modificado su apariencia para evadir a las autoridades. Al momento de su fuga, llevaba una vestimenta diferente. Foto: Correo.

Las imágenes de seguridad revelaron los instantes previos a su huida del departamento que alquilaba en una zona exclusiva de la capital boliviana, donde ya era vigilado por agentes de inteligencia de Bolivia y Chile. Según información difundida por el portal Causa Justa, el inmueble se ubica en el edificio Durán, en la calle Los Gorriones N.° 55, zona de Iparvi II. Al percatarse de la presencia policial —quienes se encontraban encubiertos como topógrafos—, el cabecilla de Los Pulpos activó su plan de escape.

El vídeo muestra que, tras advertir el cerco, el investigado ingresó rápidamente al edificio y se cambió de ropa y calzado. Antes de ello, habría ordenado a su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, que saliera del inmueble junto a su menor hija para distraer a los agentes, estrategia que permitió ganar tiempo y facilitar su huida.

En los registros se observa a Cruz Torres salir con una vestimenta distinta: llevaba una casaca blanca y zapatillas del mismo color, cuando momentos antes usaba ropa oscura.

Keysi Salvatierra fue detenida y enfrente cargos por secuestro

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por las fuerzas del orden de Perú, Bolivia y Chile. Pese a la fuga del cabecilla, sí se logró la captura de su pareja, quien también utilizaba documentación falsa (María Antonieta Mita). Según el general Víctor Revoredo, la intervención fue posible gracias a información obtenida en Trujillo.

Ambos tenían documentación falsa. Foto: Causa Justa.

Ambos tenían documentación falsa. Foto: Causa Justa.

Salvatierra Vigo fue entregada a las autoridades peruanas en el puente internacional de Desaguadero y trasladada a Juliaca, desde donde será llevada a Trujillo. Es requerida por su presunta participación en el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de la exregidora Sandra Guevara. Fuentes del caso no descartan que el prófugo haya utilizado a su pareja como parte del plan de distracción.

La conviviente fue detenida y ahora enfrenta cargos por el delito de secuestro. Foto: composición LR.

La conviviente fue detenida y ahora enfrenta cargos por el delito de secuestro. Foto: composición LR.

Por 'Jhonsson Pulpo', la justicia peruana ofrece una recompensa de S/ 500.000. Tras el escape, la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo conformó un equipo especial que mantiene coordinación permanente con las autoridades de Bolivia y Chile para hallarlo.

La policía ha ofrecido medio millón de soles por él. Foto: PNP.

La policía ha ofrecido medio millón de soles por él. Foto: PNP.

