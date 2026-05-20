Ministro israelí Ben-Gvir provoca condena internacional tras humillar a activistas que llevaban ayuda humanitaria a Gaza

El ministro israelí Itamar Ben-Gvir generó controversia al publicar un video que muestra a activistas de una flotilla humanitaria hacia Gaza humillados tras su interceptación. | Foto: AFP

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El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, desató una ola de críticas internacionales luego de difundir un video en el que aparecen activistas de una flotilla humanitaria hacia Gaza arrodillados, con las manos atadas y la frente contra el suelo.

Las imágenes, grabadas tras la interceptación de la misión marítima que buscaba entregar ayuda a la población gazatí, fueron calificadas por distintos gobiernos como un acto de humillación y abuso contra civiles.

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En el registro audiovisual, el funcionario ultraderechista aparece sonriente mientras sostiene una bandera israelí frente a decenas de detenidos obligados a escuchar el himno nacional bajo el sol.

“Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo”, escribió Ben-Gvir en X, reforzando la postura del Ejecutivo israelí, que vincula este tipo de iniciativas humanitarias con respaldo al movimiento islamista Hamás.

La organización jurídica Adalah, encargada de asistir a los activistas arrestados, denunció una “política criminal de abuso y degradación”.

Reacciones de mandatarios internacionales

La difusión del video provocó una inmediata respuesta diplomática de varios países europeos y americanos. Italia, Francia, Bélgica, Canadá, España y Países Bajos convocaron a representantes israelíes para exigir explicaciones formales por el trato a los integrantes de la flotilla.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó las escenas como “inadmisibles” y sostuvo que los manifestantes fueron sometidos a un trato “lesivo de la dignidad humana”. Además, anunció medidas urgentes para conseguir la liberación de los ciudadanos italianos involucrados.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó el comportamiento del político con el nazismo y aseguró que las ciudadanas retenidas solo buscaban “detener el genocidio en Gaza”.

Desde España, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, tildó las imágenes de "inaceptables" y advirtió que impulsará en Bruselas sanciones europeas contra el ministro israelí. Recordó, además, que ya había prohibido previamente su ingreso al territorio español.

Respuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tomó distancia del accionar de Ben-Gvir y aseguró que el trato dispensado a los activistas “no está en línea con los valores y normas de Israel”.

A través de un comunicado oficial, el mandatario afirmó que dio instrucciones a las autoridades correspondientes para deportar “lo antes posible” a los integrantes de la flotilla interceptada.

No obstante, Bibi defendió el bloqueo marítimo impuesto sobre Gaza desde 2007 y reiteró que Israel “tiene todo el derecho” de impedir el ingreso de embarcaciones que intenten romper el cerco.

Ben-Gvir respondió posteriormente a las críticas e insistió en que quienes ingresen al territorio israelí "a apoyar el terrorismo" recibirán una respuesta contundente, profundizando así la tensión política y diplomática generada por el episodio.