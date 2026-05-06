Indecopi: designan a Juan Carlos del Prado como nuevo presidente en reemplazo de Alberto Villanueva
El Ejecutivo oficializó la salida de Alberto Villanueva Eslava del Consejo Directivo de Indecopi y nombró a Juan Carlos del Prado como su reemplazo mediante resoluciones publicadas en El Peruano.
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El Gobierno designó a Juan Carlos del Prado como nuevo presidente del Consejo Directivo de Indecopi, en reemplazo de Alberto Villanueva Eslava, quien presentó su renuncia al cargo. La medida quedó formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 145-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano este 6 de mayo.
El Ejecutivo también aceptó la dimisión de Villanueva a través de la Resolución Suprema N.° 144-2026-PCM. El documento precisa que la renuncia constituye una causal de vacancia según la normativa del organismo. La resolución incluye un reconocimiento por los servicios prestados durante su gestión en Indecopi.
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Jan Carlos del Prado es el nuevo presidente de Indecopi tras resolución que aceptó la renuncia de Alberto Villanueva. Foto: difusión
La designación de Juan Carlos del Prado se realizó en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La ley establece que el presidente del Consejo Directivo es elegido por el jefe de Estado entre los propuestos por la PCM. El nombramiento se concreta mediante resolución suprema respaldada por el titular del gabinete. Ambas resoluciones llevan la firma del presidente José María Balcázar y del premier Luis Enrique Arroyo.