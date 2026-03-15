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Sociedad

Wilmer Malki Falcón: el artesano que da segundas oportunidades a mascotas con sillas de ruedas

Con la ayuda de su hija, Wilmer comparte el proceso de fabricación y las historias de los animales en redes sociales. Aunque carece de apoyo institucional, su misión sigue intacta: ofrecer segundas oportunidades a mascotas necesitadas.

Pese a no tener experiencia, Wilmer Malki pudo darle alegrías a decenas de mascota que, como él, no podían caminar.
Pese a no tener experiencia, Wilmer Malki pudo darle alegrías a decenas de mascota que, como él, no podían caminar. | Foto: Carlos Feliz/La República

En un pequeño taller de Los Olivos, Wilmer Malqui Falcón ajusta tornillos, alinea llantas y revisa con paciencia cada pieza de una estructura metálica que pronto cambiará la vida de un animal con discapacidad. Sobre la mesa no hay juguetes ni maquinaria sofisticada, sino tubos ensamblados y correas que, tras un minucioso proceso de armado, se transforman en una silla de ruedas hecha a la medida para perros y gatos con dificultades al desplazarse.

Así nació Colitas Felices, un emprendimiento que, desde hace dos años, ha brindado apoyo a más de 500 mascotas —entre canes y felinos— en varios distritos de Lima Metropolitana. “Uno se siente contento al ver que vuelven a caminar y mueven sus colitas con alegría. Es una gran satisfacción”, contó emocionado a La República. Sin embargo, la historia de este peruano comenzó seis décadas atrás.

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Wilmer realiza un trabajo 100% artesanal para darle una mejor calidad de vida a las mascotas. Foto: Carlos Feliz/La República

Wilmer realiza un trabajo 100% artesanal para darle una mejor calidad de vida a las mascotas. Foto: Carlos Feliz/La República

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Superación

Cuando tenía apenas un año y medio, Wilmer contrajo poliomielitis, una enfermedad que le impidió volver a utilizar sus extremidades inferiores. Desde muy pequeño tuvo que adaptarse a una vida marcada por limitaciones físicas. Pese a ello, aunque el destino frenó su andar, no detuvo su determinación de salir adelante. Esa actitud perseverante se convirtió con el tiempo en el motor de su actual proyecto solidario, enfocado en ayudar a animales que, como él, también enfrentan obstáculos para moverse. “Se me presentó esta dificultad y uno tiene que asumirla y vencerla. Hay que seguir adelante. Fue difícil porque la sociedad a uno le pone retos”, comentó.

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El primer prototipo

Uno de los primeros casos que atendió fue el de “Canelita”, una perrita atropellada que había sido abandonada en la calle con graves problemas para caminar. Sin conocimientos de soldadura ni costura, decidió asumir un desafío que nunca antes había intentado: fabricar una silla de ruedas adaptada para ella. Con un taladro doméstico, tubos de diferentes tamaños y una máquina de coser que adquirió por su cuenta, comenzó a trabajar en su primer prototipo. El proceso no fue sencillo: tras varios intentos fallidos, logró desarrollar un modelo que realmente funcionara y permitiera al can desplazarse con mayor estabilidad.

Aquella experiencia marcó el inicio de un trabajo que luego replicaría con otras mascotas en situaciones similares. “No he ido a una academia para aprender soldadura. Empecé poco a poco a ver por dónde podía comenzar. Fui practicando. La primera no resultó, la segunda tampoco, hasta que en la tercera vi que mi sillita de ruedas era útil a los perritos”, recordó.

El primer prototipo de silla de ruedas para mascotas fue a Canelita.

El primer prototipo de silla de ruedas para mascotas fue a Canelita. Foto: Carlos Feliz/La República

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Un proyecto solidario

Para dar visibilidad a su trabajo y lograr que más personas conocieran su iniciativa, creó una página en Facebook donde comparte sus creaciones. Con el tiempo, su hija decidió apoyarlo y abrió perfiles en TikTok e Instagram con la intención de mostrar el paso a paso de la fabricación de las sillas de ruedas y las historias de los animales que recuperaban movilidad gracias a estos dispositivos.

Pese al impacto de su labor, hasta ahora no ha recibido respaldo de instituciones públicas ni de empresas privadas que se sumen a este esfuerzo. Aun así, asegura que la falta de apoyo económico no ha frenado su tarea y sigue con una sola convicción: brindar segundas oportunidades a perros y gatos que parecían haber perdido la posibilidad de volver a caminar.

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