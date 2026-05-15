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Sociedad

Temblor en Ica: sismo de magnitud 3,7 se sintió esta madrugada, según IGP

El sismo, registrado este 15 de mayo, ocurrió a 34 kilómetros al oeste de Ica y tuvo una profundidad de 75 kilómetros, de acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Ica. Foto: Composición LR
Temblor en Ica. Foto: Composición LR
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Un sismo de magnitud 3,7 se registró este 15 de mayo a las 00.25 a. m. a 34 kilómetros al oeste de Ica, en la ciudad del mismo nombre. El temblor tuvo una profundidad de 75 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de X.

Según el reporte oficial de la entidad, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado III, por lo que se percibió incluso fuera de la zona donde se originó. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales de consideración.

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Temblor en Ica. Foto: IGP

Temblor en Ica. Foto: IGP

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantén la calma y acude a zonas de seguridad establecidas.
  • Presta atención a menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
  • Aléjate de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Toma distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados y radio portátil, entre otros artículos.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasas, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo y medicamentos de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia, monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (1/2 litro), barra de cereal, comida enlatada y chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves y fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés, infantiles y para personas adultas mayores.

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