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Iván Cepeda es favorito en las elecciones de Colombia, pero sigue perdiendo en segunda vuelta, según encuesta

A pesar de su liderazgo, Cepeda muestra un rechazo del 46,5% y debe reforzar su base ante candidatos de derecha que podrían superarlo en balotajes, según las encuestas.

Los distintos sondeos, incluidos Invamer, GAD3 y CNC, coinciden en que ningún candidato asegura una victoria en primera vuelta. Foto: AFP.
Los distintos sondeos, incluidos Invamer, GAD3 y CNC, coinciden en que ningún candidato asegura una victoria en primera vuelta. Foto: AFP.
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A tan solo dos semanas de la primera vuelta presidencial, una nueva encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que Iván Cepeda lidera la intención de voto, pero mantiene desventaja en escenarios de segunda vuelta ante candidatos de derecha.

Según el estudio, Cepeda, del Pacto Histórico, obtiene 37,6% de la intención de voto, seguido por Abelardo De la Espriella con 32,9% y Paloma Valencia con 16,7%. Más atrás aparecen Sergio Fajardo (4,9%) y Claudia López (3,5%), mientras otros aspirantes y el voto en blanco suman menos del 4%.

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En tanto, la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica mostró al favorito de Gustavo Petro en un rango de entre 37% y 38%, nuevamente con De la Espriella y Valencia disputando el segundo lugar.

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Iván Cepeda perdería en segunda vuelta

En posibles enfrentamientos de segunda vuelta, los resultados muestran un panorama más complejo para Cepeda. Ante Paloma Valencia, la intención de voto del senador del Pacto Histórico sería del 39,2%, frente al 40,6% de la candidata del Centro Democrático, dentro de un margen de error del 1%, lo que sugiere un empate técnico.

Por su parte, frente a De la Espriella, Cepeda alcanzaría 40,4%, frente al 44% del abogado de derecha.

No obstante, también se refleja la fragmentación del voto de derecha, lo que mantiene abierta la disputa por el segundo lugar y la posibilidad de definir quién enfrentará a Cepeda en la segunda vuelta. Los distintos sondeos, incluidos Invamer, GAD3 y CNC, coinciden en que ningún candidato asegura una victoria en primera vuelta y en que la campaña ha entrado en su fase decisiva.

Aumenta el rechazo en Colombia

El sondeo, realizado entre el 9 y el 14 de mayo a 5.039 personas en todas las regiones de Colombia, también refleja altos niveles de rechazo: Cepeda tiene un rechazo del 46,5%, mientras De la Espriella alcanza 39,3% y el 14,2% de los encuestados rechaza a ambos.

En cuanto a la gestión actual, el 50,6% de los consultados desaprueba el gobierno de Petro, mientras el 38,1% lo respalda, según AtlasIntel.

Todos los análisis advierten que los próximos días serán determinantes para consolidar apoyos regionales y captar el voto de los indecisos. Aunque lidera con comodidad en la primera vuelta, Cepeda aún enfrenta un desafío estratégico: fortalecer su base y remontar la ventaja que los candidatos de derecha mantienen en escenarios de balotaje.

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