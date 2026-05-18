Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 de Copa Libertadores
El partido por la quinta fecha de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Cruzeiro se disputará en el Estadio La Bombonera. Este encuentro podría definir cuál de los dos equipos clasificaría a octavos de final.
Boca Juniors vs. Cruzeiro EN VIVO juegan este martes 19 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en el Estadio La Bombonera, con transmisión por TV a cargo de ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes para conocer las incidencias de este compromiso.
El conjunto xeneize afrontará una nueva jornada en la presente edición de la Copa Libertadores. Boca Juniors está ubicado en el tercer lugar, luego de una dura derrota por 1-0 ante Barcelona en Ecuador. Esta caída lo obliga a ganar los dos partidos que restan para lograr su clasificación a los octavos de final. Por el lado de Cruzeiro, marcha segundo y es uno de los favoritos para terminar en el primer lugar del Grupo D.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Cruzeiro?
Los equipos de Boca Juniors y Cruzeiro se verán las caras por la quinta fecha de la Copa Libertadores. El duelo se disputará este martes 19 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (miércoles 20/05)
Boca Juniors vs. Cruzeiro: canal y dónde ver la transmisión del partido
El partido entre Boca Juniors y Cruzeiro, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse por streaming en la plataforma Disney+ Premium.
Alineaciones probables de Boca Juniors vs. Cruzeiro
- Boca Juniors: Brey; Braida, Di Lollo, Costa, Blanco; Belmonte, Delgado, Paredes; Aranda; Romero y Merentiel.
- Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício, Jonathan, Kaiki; Gerson, Romero; Christian, Sinisterra, Pereira y Jorge.
Pronóstico de Boca Juniors vs. Cruzeiro
Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Boca Juniors sobre Cruzeiro por su condición de local.
- Betsson: gana Boca Juniors (1,92), empate (3,20), gana Cruzeiro (4,15)
- Betano: gana Boca Juniors (1,95), empate (3,25), gana Cruzeiro (4,35)
- Bet365: gana Boca Juniors (1,95), empate (3,25), gana Cruzeiro (4,20)
- 1XBet: gana Boca Juniors (1,99), empate (3,29), gana Cruzeiro (4,27)
- Coolbet: gana Boca Juniors (1,98), empate (3,30), gana Cruzeiro (4,20)
- Doradobet: gana Boca Juniors (2,00), empate (3,25), gana Cruzeiro (4,20).
¿En qué estadio y dónde juegan Boca Juniors vs. Cruzeiro?
Boca Juniors y Cruzeiro disputarán este encuentro por la Copa Libertadores en el Estadio Alberto J. Armando. Este recinto tiene capacidad para albergar más de 57.000 espectadores.
Últimos partidos de Boca Juniors
- Boca Juniors 2-3 Huracán | 9.05.26
- Barcelona SC 1-0 Boca Juniors | 5.05.26
- Central Córdoba 1-2 Boca Juniors | 2.05.26
- Cruzeiro 1-0 Boca Juniors | 28.04.26
- Defensa y Justicia 0-4 Boca Juniors | 23.04.26
Últimos partidos de Cruzeiro
- Palmeiras 1-1 Cruzeiro | 16.05.26
- Cruzeiro 1-0 Goiás | 12.05.26
- Bahía 1-2 Cruzeiro | 9.05.26
- Universidad Católica 0-0 Cruzeiro | 6.05.26
- Cruzeiro 1-3 Atlético Mineiro | 2.05.26