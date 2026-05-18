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Política

Elecciones 2026: ONPE confirma que miembros de mesa del 12 de abril serán los mismos en la segunda vuelta

La entidad electoral también dispuso que las excusas y justificaciones aprobadas durante las Elecciones Generales 2026 mantendrán su validez para la jornada del 7 de junio.

Miembros de mesa del 12 de abril volverán a sus cargos para esta segunda vuelta. Foto: difusión
Miembros de mesa del 12 de abril volverán a sus cargos para esta segunda vuelta. Foto: difusión
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La ONPE confirmó que los ciudadanos que fueron designados como miembros de mesa para las Elecciones 2026 del pasado 12 de abril cumplirán la misma función en la segunda vuelta presidencial. La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.º 000083-2026-JN/ONPE, en la que el organismo electoral precisa que se mantendrá la conformación de mesas ya establecida para la jornada electoral del 7 de junio.

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El documento indica además que las excusas al cargo de miembro de mesa y las justificaciones por inasistencia a la instalación de mesas de sufragio, aprobadas durante la primera vuelta, continuarán vigentes para la segunda elección presidencial. Con ello, las personas que recibieron autorización para no asumir el cargo no tendrán que repetir el trámite ante la autoridad electoral.

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La resolución recuerda que las Elecciones Generales 2026 fueron convocadas mediante el Decreto Supremo N.º 039-2025-PCM, publicado el 26 de marzo de 2025. En esa norma ya se establecía que, si ninguna fórmula presidencial superaba la mitad de los votos válidos, se realizaría una segunda vuelta el 7 de junio.

La decisión de la ONPE busca evitar retrasos en la organización electoral y dar continuidad al proceso ya implementado en abril. De esta manera, el organismo mantiene la misma relación de miembros de mesa y reduce los procedimientos administrativos a pocas semanas de la votación definitiva que definirá al próximo presidente de la República.

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