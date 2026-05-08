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Sociedad

Cierre en la Vía de Evitamiento y av. Javier Prado: fecha, horarios y puntos afectados

Diversos tramos de estas importantes arterias viales serán restringidos temporalmente por trabajos municipales. Conoce los desvíos habilitados para afrontar la situación.

Cierres temporales en Vía de Evitamiento y av. Javier Prado
Cierres temporales en Vía de Evitamiento y av. Javier Prado | Andina/Difusión
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Atención, conductores. El tránsito vehicular en dos avenidas importantes de Lima Metropolitana se verá interrumpido en determinados horarios por trabajos realizados por la gestión municipal. Los tramos afectados forman parte de la Vía de Evitamiento y la avenida Javier Prado, que conectan varios distritos en la capital.

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Cierre en la Vía de Evitamiento

En este caso, la restricción se dará el viernes 8 y sábado 9 de mayo en las siguientes zonas y horarios:

  • Puente Huánuco: de 11.30 p. m. a 2.00 a. m.
  • Puente peatonal Pocitos Nuevo: de 2.00 a. m. a 5.00 a. m.

Las labores consisten en el retiro de dos pórticos de sacrificio ubicados antes de los puentes. Según Lima Expresa, se establecieron los siguientes planes de desvío para garantizar la fluidez.

Plan de desvío Puente Huánuco

Plan de desvío Puente Huánuco

Plan de desvío Puente Pocitos Nuevo

Plan de desvío Puente Pocitos Nuevo

Cierre en la avenida Javier Prado

En esta avenida, la limitación se produce desde el 6 de mayo, pero incluye también los días 7, 8 y 11 de este mes, en el horario de 10.00 p. m. a 6.00 a. m., en sentido este-oeste, hacia la Vía Expresa. Esto se debe a labores de gestión y reordenamiento del tránsito.

Como rutas alternas, la comuna municipal dispuso los siguientes puntos:

  • Continuar por la avenida Javier Prado, doblar hacia la avenida Solidaridad, seguir por la avenida Carlos Villarán y tomar la salida hacia Paseo de la República.
  • Desplazarse por la auxiliar Manuel Méndez hacia la avenida Carlos Villarán y continuar hasta la salida hacia Paseo de la República.

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