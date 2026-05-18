Así escapó conductor de ocho delincuentes que atacaron a balazos su camioneta en el Callao

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Cuatro vehículos con al menos ocho sujetos armados interceptaron a dos camionetas —una blanca y otra gris— en la avenida Conde de Lemos, en el Callao, la tarde del viernes 15 de mayo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron las maniobras de los conductores para intentar escapar de los delincuentes. A pesar de la balacera registrada durante la intervención, no se reportaron heridos ni fallecidos en el lugar.

Según las imágenes y testimonios de vecinos, los atacantes esperaron que las camionetas redujeran la velocidad por un rompemuelles para descender de sus unidades y rodearlas. Uno de los hampones portaba un fusil de largo alcance y durante el ataque se realizaron entre 10 y 12 disparos, lo que generó momentos de tensión entre los residentes de la zona.

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Cámaras captaron el ataque en segundos

El ataque ocurrió alrededor de las 5.22 p. m. y habría sido ejecutado de manera coordinada. En uno de los videos de seguridad se observa cómo un vehículo marrón retrocede para permitir el descenso de dos sujetos armados que ya aguardaban el paso de los autos. En cuestión de segundos, las unidades quedaron cercadas por los criminales.

En medio de la intervención, el conductor de una de las camionetas habría repelido el ataque, lo que permitió frustrar la acción de los delincuentes y facilitar la huida de las víctimas hacia la avenida Elmer Faucett y el Aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo con versiones preliminares, uno de los atacantes habría resultado herido durante el enfrentamiento.

“Ellos dispararon a los dos carros. Le abrió la puerta al del blanco y al otro le disparaba. No pudieron”, relató un vecino a Panamericana. El testigo señaló que la balacera duró cerca de un minuto y que los residentes temieron que alguna bala alcanzara a transeúntes o menores de edad que se encontraban en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un intento de robo o de secuestro. La comisaría de Bellavista, a cargo de las investigaciones, informó que hasta ahora no se han presentado denuncias formales relacionadas con el caso. Asimismo, se desconoce la identidad de los ocupantes de las camionetas intervenidas.