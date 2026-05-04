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Niño Costero sería más severo a fin de año y se prolograría hasta 2027: estas son las regiones que se verían más afectadas, según ENFEN

ENFEN proyecta que las precipitaciones en la costa norte oscilarán entre rangos normales y por encima de lo habitual.

El Niño Costero se proyecta para ser de una intensidad leve a mitad de año.
El Niño Costero se proyecta para ser de una intensidad leve a mitad de año. | Foto: Andina
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El fenómeno de El Niño Costero en Perú continuará en estado de alerta y podría extenderse hasta enero de 2027, de acuerdo con el más reciente comunicado del ENFEN. La entidad informó que actualmente el evento mantiene una magnitud débil, aunque existe la posibilidad de que se intensifique a un nivel moderado en los próximos meses.

El informe señala que las condiciones oceánicas y atmosféricas favorecerían la persistencia del evento, con impactos previstos principalmente en la costa norte del país. Además, se advierte que el comportamiento del Pacífico central también podría evolucionar hacia un escenario cálido desde junio de 2026.

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Advertencia de la ENFEN sobre el Niño Costero en la costa norte del Perú. Foto: difusión

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Costa norte registraría lluvias entre niveles normales y superiores en los próximos meses

Para el trimestre mayo a julio, el ENFEN proyecta que las precipitaciones en la costa norte oscilarán entre rangos normales y por encima de lo habitual. Estas lluvias podrían presentarse de forma localizada durante mayo, en el contexto del cierre de la temporada estacional.

Asimismo, se prevé que las temperaturas del aire se mantengan por encima de sus valores promedio en toda la franja costera. En el ámbito hidrológico, los caudales en la región del Pacífico se mantendrían dentro de rangos normales, con excepción de algunas zonas del sur.

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Evento climático podría intensificarse y extenderse hasta inicios de 2027

El ENFEN indicó que existe una probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud moderada entre junio y julio, así como hacia finales de 2026. En paralelo, el Pacífico central podría registrar condiciones cálidas sostenidas, lo que reforzaría la continuidad del fenómeno.

Ante este escenario, se recomendó a las autoridades considerar los riesgos asociados para implementar medidas de prevención y respuesta. También se instó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales frente a posibles eventos climáticos durante la próxima temporada de lluvias.

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