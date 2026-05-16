Vecinos alertan 42 tachos de basura en una sola cuadra de La Perla: “Como si fuésemos muy sucios”

Más de 40 tachos instalados en una cuadra de La Perla | Composición LR / Captura ATV

Más de 40 tachos instalados en una cuadra de La Perla | Composición LR / Captura ATV

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La Municipalidad de La Perla, en el Callao, instaló 42 tachos de basura en una sola cuadra del distrito. El insólito hecho fue registrado en el jirón Ayacucho, lo que despertó el cuestionamiento de vecinos y transeúntes.

Los módulos de limpieza aparecen en una sola recta, en grupos de tres y separados por pocos metros. Asimismo, aún lucen con una cobertura de plástico que evidenciaría su instalación reciente en la zona.

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Cuestionan el exceso de tachos

En declaraciones a ATV Noticias, varios vecinos criticaron la presencia de tantos depósitos de basura en una sola cuadra. “Han puesto como si acá viviera gente demasiado sucia. Han exagerado porque hay otros sitios que necesitan”, señaló una de las moradoras.

Otro vecino también cuestionó la instalación masiva de los tachos en un solo punto cuando hay otras zonas del sector, como el Parque Santa Lucía, que no cuentan con este tipo de módulos. “Aunque sea deben llevarse unos cuantos de acá”, indicó.

Municipio alega "criterio erróneo"

En respuesta a esta denuncia, la Municipalidad de La Perla aseguró que la instalación de los depósitos de basura se dio como parte de una obra en el jirón Ayacucho, que incluye la mejora de pistas y veredas tras décadas de abandono.

No obstante, la entidad admitió que, en el desarrollo de esta iniciativa, ha constatado “lo que sería un criterio erróneo para la instalación de tachos de residuos sólidos en determinados tramos de esta obra que no ha sido inaugurada”. En ese sentido, afirmó que evaluará la reasignación de un determinado número de estos implementos a otros espacios públicos.

Según ATV Noticias, inicialmente el municipio de La Perla tenía presupuestado poco más de S/10.000 para el suministro e instalación de 30 tachos (S/335,23 por cada uno). Sin embargo, en el formato de inversión, la cifra se incrementó a un total de S/14.240 (S/474,68 por unidad).

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