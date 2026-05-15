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El cierre oficial del conteo de votos al 100% ha configurado un escenario de empate territorial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, quienes han logrado imponerse en 11 regiones cada uno.

Juntos por el Perú

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ganó en 11 regiones, principalmente en el centro y sur andino. En Cajamarca, Roberto Sánchez ganó con 268,961 votos; Keiko Fujimori quedó segunda con 89,279 y Ricardo Belmont, tercero con 70,873 votos. En Puno, Roberto Sánchez lideró con 162,460 votos; Ricardo Belmont obtuvo el segundo puesto con 115,259 y Alfonso López, el tercero con 73,801 votos. En Cusco, Roberto Sánchez alcanzó 158,426 votos, seguido de Ricardo Belmont con 109,331 y Alfonso López con 102,237 votos.

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En Moquegua, Roberto Sánchez obtuvo 14,719 votos; Ricardo Belmont, 13,899, y Alfonso López, 11,986 votos. En Huánuco, Roberto Sánchez ganó con 102,366 votos; Keiko Fujimori quedó segunda con 52,987 y Ricardo Belmont, tercero con 48,360 votos. En Ayacucho, Roberto Sánchez lideró con 89,314 votos; Ricardo Belmont quedó segundo con 41,070 y Alfonso López, tercero con 41,010 votos.

En Apurímac, Roberto Sánchez obtuvo 82,531 votos; Ricardo Belmont, 28,388, y Alfonso López, 21,643 votos. En Huancavelica, Roberto Sánchez ganó con 75,063 votos; Ricardo Belmont quedó segundo con 23,433 y Alfonso López, tercero con 15,996 votos. En San Martín, Roberto Sánchez lideró con 93,288 votos; Keiko Fujimori obtuvo 90,655 y Ricardo Belmont, 44,303 votos.

En Amazonas, Roberto Sánchez ganó con 59,302 votos; Keiko Fujimori quedó segunda con 28,403 y Ricardo Belmont, tercero con 17,400 votos. Finalmente, en Madre de Dios, Roberto Sánchez obtuvo 18,948 votos; Ricardo Belmont, 11,789, y Keiko Fujimori, 10,948 votos.

Fuerza Popular

Por su parte, Keiko Fujimori también logró el primer lugar en 11 regiones. En Piura, ganó con 246,696 votos, seguida de Roberto Sánchez con 100,908 y Carlos Álvarez en tercer puesto con 93,588 votos. En La Libertad, Keiko Fujimori lideró con 188,993 votos, seguida de Jorge Nieto con 91,566 y Roberto Sánchez con 88,291 votos. En Lambayeque, el primer puesto fue para Keiko Fujimori con 176,103 votos; el segundo, para Roberto Sánchez con 71,644, y el tercero, para Jorge Nieto con 68,907 votos.

En el Callao, Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar con 119,476 votos; Rafael López Aliaga, el segundo con 86,785, y Jorge Nieto, el tercero con 86,599 votos. En Áncash, Keiko Fujimori ganó con 97,743 votos, seguida de Roberto Sánchez con 81,477 y Ricardo Belmont con 54,641 votos. En Ica, Keiko Fujimori lideró con 98,052 votos; Carlos Álvarez quedó segundo con 55,939 y Ricardo Belmont, tercero con 51,550 votos. En Tumbes, Keiko Fujimori obtuvo 37,850 votos; Carlos Álvarez, 16,426, y Roberto Sánchez, 7,748 votos. En Junín, Fujimori obtuvo 108,631 votos; el segundo lugar fue para Roberto Sánchez con 78,227 y el tercero, para Ricardo Belmont con 70,985 votos.

En Loreto, Keiko Fujimori ganó con 96,815 votos; Carlos Álvarez quedó segundo con 40,444 y Roberto Sánchez, tercero con 33,655 votos. En Ucayali, Keiko Fujimori lideró con 66,994 votos; Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar con 29,038 y Carlos Álvarez, el tercero con 23,429 votos. En Pasco, Keiko Fujimori ganó con 21,842 votos, seguida de Roberto Sánchez con 21,606 y Ricardo Belmont con 13,855 votos.

López Aliaga solo ganó en Lima

En Lima Metropolitana, el primer lugar fue para Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 1,211,672 votos. El segundo lugar lo ocupó Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 1,089,534 votos, mientras que el tercer puesto fue para Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 918,765 votos.

Belmont ganó en Tacna; Nieto obtuvo el respaldo de Arequipa

Ricardo Belmont mantuvo el primer lugar en Tacna con 32,316 votos; le sigue Roberto Sánchez con 26,302. En el caso de Jorge Nieto, logró el primer lugar en Arequipa con 164,086 votos. En esta región, el segundo lugar lo obtuvo Belmont con 96,079.

Además, en las regiones donde ganó Roberto Sánchez, el segundo lugar fue ocupado con frecuencia por el líder del partido Obras. Por otro lado, en las regiones ganadas por Keiko Fujimori, el segundo puesto lo obtuvo Carlos Álvarez.

Lista de ganadores por región

Amazonas

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 59,302 votos

2º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 28,403 votos

3º Ricardo Belmont (OBRAS) – 17,400 votos

Áncash

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 97,743 votos

2º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 81,477 votos

3º Ricardo Belmont (OBRAS) – 54,641 votos

Apurímac

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 82,531 votos

2º Ricardo Belmont (OBRAS) – 28,388 votos

3º Alfonso López (Ahora Nación) – 21,643 votos

Arequipa

1º Jorge Nieto (Buen Gobierno) – 164,086 votos

2º Ricardo Belmont (OBRAS) – 96,079 votos

3º Rafael López Aliaga (Renovación Popular) – 93,233 votos

Ayacucho

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 89,314 votos

2º Ricardo Belmont (OBRAS) – 41,070 votos

3º Alfonso López (Ahora Nación) – 41,010 votos

Cajamarca

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 268,961 votos

2º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 89,279 votos

3º Ricardo Belmont (OBRAS) – 70,873 votos

Callao

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 119,476 votos

2º Rafael López Aliaga (Renovación Popular) – 86,785 votos

3º Jorge Nieto (Buen Gobierno) – 86,599 votos

Cusco

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 158,426 votos

2º Ricardo Belmont (OBRAS) – 109,331 votos

3º Alfonso López (Ahora Nación) – 102,237 votos

Huancavelica

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 75,063 votos

2º Ricardo Belmont (OBRAS) – 23,433 votos

3º Alfonso López (Ahora Nación) – 15,996 votos

Huánuco

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 102,366 votos

2º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 52,987 votos

3º Ricardo Belmont (OBRAS) – 48,360 votos

Ica

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 98,052 votos

2º Carlos Álvarez (País para Todos) – 55,939 votos

3º Ricardo Belmont (OBRAS) – 51,550 votos

Junín

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 108,631 votos

2º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 78,227 votos

3º Ricardo Belmont (OBRAS) – 70,985 votos

La Libertad

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 188,993 votos

2º Jorge Nieto (Buen Gobierno) – 91,566 votos

3º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 88,291 votos

Lambayeque

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 176,103 votos

2º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 71,644 votos

3º Jorge Nieto (Buen Gobierno) – 68,907 votos

Lima

1º Rafael López Aliaga (Renovación Popular) – 1,211,672 votos

2º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 1,089,534 votos

3º Jorge Nieto (Buen Gobierno) – 918,765 votos

Loreto

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 96,815 votos

2º Carlos Álvarez (País para Todos) – 40,444 votos

3º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 33,655 votos

Madre de Dios

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 18,948 votos

2º Ricardo Belmont (OBRAS) – 11,789 votos

3º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 10,948 votos

Moquegua

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 14,719 votos

2º Ricardo Belmont (OBRAS) – 13,899 votos

3º Alfonso López (Ahora Nación) – 11,986 votos

Pasco

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 21,842 votos

2º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 21,606 votos

3º Ricardo Belmont (OBRAS) – 13,855 votos

Piura

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 246,696 votos

2º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 100,908 votos

3º Carlos Álvarez (País para Todos) – 93,588 votos

Puno

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 162,460 votos

2º Ricardo Belmont (OBRAS) – 115,259 votos

3º Alfonso López (Ahora Nación) – 73,801 votos

San Martín

1º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 93,288 votos

2º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 90,655 votos

3º Ricardo Belmont (OBRAS) – 44,303 votos

Tacna

1º Ricardo Belmont (OBRAS) – 32,316 votos

2º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 26,302 votos

3º Jorge Nieto (Buen Gobierno) – 25,263 votos

Tumbes

1º Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 37,850 votos

2º Carlos Álvarez (País para Todos) – 16,426 votos

3º Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) – 7,748 votos

Ucayali