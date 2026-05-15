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Sociedad

Megaoperativo desarticula a Los Bembos del Puerto: banda sindicada por sicariato y extorsión a pescadores en el Callao

Durante la operación se allanaron 16 inmuebles en Pueblo Nuevo y se lograron nueve detenciones de miembros de la organización señalada por crímenes violentos.

La intervención se ejecutó en la madrugada y resultó en la detención de 9 miembros de la banda criminal.
La intervención se ejecutó en la madrugada y resultó en la detención de 9 miembros de la banda criminal. | Composición LR | Melissa Landa
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Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía realizaron un megaoperativo conjunto en la Provincia Constitucional del Callao durante la madrugada del viernes 15 de mayo. Las autoridades tenían como objetivo desarticular a la banda criminal Los Bembos del Puerto, acusada de extorsionar a pescadores artesanales y de cometer sicariato, entre otros delitos.

Desde las 3.40 a. m., decenas de efectivos ingresaron a 16 inmuebles previamente identificados, ubicados en el asentamiento humano Pueblo Nuevo, dentro de la zona conocida como Los Barracones. El operativo contó con la participación del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), Dinoes, Policía Canina y UDEX, debido a que la organización también había sido señalada por el uso y almacenamiento de explosivos.

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Nueve detenidos en el Callao

Según información de familiares y vecinos, este clan familiar exigía hasta S/50 a los pescadores para no atentar contra sus vidas. Además, se le vincula con asesinatos de menores de edad para controlar la venta de drogas en el Callao.

Hasta el momento, la PNP logró la detención de nueve de los 13 integrantes señalados de esta peligrosa banda:

  • Mercedes Navarro Reyes (a) “Maruja”
  • Humberto Fernando Cosme Rodríguez (a) “Toro”
  • Jhon Jairo Gonzales Navarro (a) “Cojo Jairo”
  • Michael Steven Torres Amesquita (a) “Steven”
  • Mayckol Yorckael Rodríguez Muro (a) “Maykol”
  • Josue Mauricio Díaz Espinoza (a) “Josue Díaz”
  • Marcos Enrique Cosme Rodríguez (a) “Miseria”
  • Juan Carlos Venegas García (a) “Pato Ciego”
  • Jan Carlos Heredia Cabrera (a) “Kaky”

Durante los allanamientos, se hallaron armas de fuego, municiones, explosivos, chalecos antibalas, droga en envoltorios y dispositivos electrónicos, que se encuentran en proceso de registro como evidencia.

La PNP accedió a videos difundidos en redes sociales por los propios delincuentes, en los que mostraban armamento y la forma en que cometían sus delitos. Estas pruebas permitieron a las autoridades planificar y ejecutar el operativo con eficacia, y dar un golpe significativo contra la criminalidad organizada en esta zona del Callao.

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