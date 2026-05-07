Costa Verde: Arena 1 y Costa 21 operarían en zonas no aptas para eventos masivos, según la Marina de Guerra del Perú

Marina de Guerra alertó riesgos de colapso, evacuación y congestión en la Costa Verde de San Miguel. | Foto: composición LR/Agencia Andina

Marina de Guerra alertó riesgos de colapso, evacuación y congestión en la Costa Verde de San Miguel. | Foto: composición LR/Agencia Andina

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La Marina de Guerra del Perú advirtió que los locales para conciertos Arena 1 y Costa 21, ubicados en la Costa Verde de San Miguel, representarían un riesgo para la seguridad de los asistentes debido a las condiciones del terreno donde fueron construidos. Según voceros de la institución, ambos espacios operan sobre áreas ganadas al mar mediante rellenos, situación que generaría vulnerabilidad ante sismos y otras emergencias.

El capitán de navío Amílcar Velásquez, capitán del Puerto del Callao, indicó en una entrevista con Agencia Andina que informes técnicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) concluyen que estos terrenos no serían adecuados para albergar estructuras destinadas a eventos masivos. Además, alertó que las vías de evacuación existentes resultarían insuficientes en caso de una emergencia durante un concierto.

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Alertan riesgos de colapso y evacuación en conciertos de la Costa Verde

De acuerdo con la entidad, uno de los principales peligros está relacionado con la inestabilidad del suelo y el desgaste de las estructuras metálicas expuestas al ambiente marino. Velásquez señaló que la corrosión podría afectar techos y otros elementos instalados en estos espacios, incrementando el riesgo de accidentes durante eventos de gran concurrencia.

También sostuvo que la zona presenta serias limitaciones para evacuar a miles de personas en caso de sismo, maremoto o cualquier incidente. Según explicó, actualmente solo existen dos puentes de salida, lo que podría ocasionar caos y aglomeraciones. Incluso recordó que, durante un evento realizado en 2023, algunos asistentes tuvieron que retirarse por los acantilados debido a la congestión registrada en el lugar.

Marina pidió intervención de Indecopi por seguridad en conciertos de la Costa Verde

En 2019, la Marina de Guerra del Perú otorgó a la Municipalidad de San Miguel una concesión de más de 530 mil metros cuadrados en la Costa Verde para la ejecución de obras públicas y espacios recreativos, como ciclovías, áreas verdes y zonas comunes. Sin embargo, la institución señaló que posteriormente estos terrenos fueron utilizados para la instalación de locales privados destinados a conciertos y espectáculos, lo que incumpliría las condiciones establecidas en el acuerdo original.

Tres años después, en 2022, la Marina de Guerra del Perú retiró la concesión otorgada a la Municipalidad de San Miguel y presentó denuncias ante distintas entidades, entre ellas la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, solicitó la intervención de Indecopi para evaluar la protección de los asistentes a estos eventos, debido a los riesgos advertidos en informes técnicos y reportes de Defensa Civil.