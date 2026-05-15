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Rafael López Aliaga reitera que no jurará como senador, pero que su partido sí estará en el Congreso

El excandidato presidencial aseguró que liderará políticamente a la bancada de Renovación Popular en el próximo Parlamento, pese a que no asumirá un escaño en el Senado. Además, volvió a cuestionar el sistema electoral.

López Aliaga lideró una manifestación en los exteriores del JNE. Foto: difusión
López Aliaga lideró una manifestación en los exteriores del JNE. Foto: difusión
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Rafael López Aliaga afirmó que no asumirá un escaño en el próximo Senado del Congreso bicameral, aunque aseguró que liderará políticamente a Renovación Popular tras las Elecciones Generales 2026. El excandidato presidencial también adelantó que encabezará a la bancada de su agrupación y volvió a cuestionar el sistema electoral.

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El líder de Renovación Popular hizo estas declaraciones durante una manifestación frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde ese lugar, lanzó críticas contra el presidente del organismo, Roberto Burneo, y señaló que el nuevo Congreso deberá impulsar cambios en el sistema de votación utilizado en los actuales comicios.

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“Yo no voy a prestarme a ir a un proyecto electoral y poner a una lista de agentes en el Congreso y decir ya no, ya me voy, no. Yo soy serio, yo voy a estar liderando la bancada, tanto de senadores como de diputados”, declaró Rafael López Aliaga ante sus simpatizantes.

López Aliaga también dejó una de las frases más polémicas de la jornada. “Hemos tomado la decisión de ir al Congreso. Trucho o no trucho pero vamos a ir”, sostuvo durante el mitin. Luego dirigió un mensaje al titular del JNE: “Vamos a ponerle la puntería, señor Burneo, desde ahora se lo digo, a usted y a toda su Junta Nacional”.

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