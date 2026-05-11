Senamhi prevé ola de calor hasta el 14 de mayo: temperaturas alcanzarán los 36°C en estas regiones del Perú

Senamhi advirtió que varias regiones de la costa y sierra del Perú registrarán altas temperaturas hasta el 14 de mayo | Foto: composición LR

Senamhi advirtió que varias regiones de la costa y sierra del Perú registrarán altas temperaturas hasta el 14 de mayo | Foto: composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la elevada temperatura diurna continuará en distintas zonas de la costa y sierra del Perú entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo. El aviso meteorológico señala que la intensidad del calor será de moderada a fuerte, con registros más elevados en la costa norte, donde los termómetros podrían llegar hasta los 36 °C.

La entidad precisó que este incremento de temperatura afectaría a regiones como Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además del Callao. También se prevé escasa nubosidad durante el mediodía, situación que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.

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Regiones del Perú con temperaturas de hasta 36 °C durante la ola de calor

Según el Senamhi, la costa norte presentará las temperaturas más altas del país, con valores que oscilarán entre 24 °C y 36 °C. En tanto, en la costa centro y sur se esperan registros entre 24 °C y 29 °C. La entidad indicó que las condiciones climáticas estarán acompañadas de cielos con poca nubosidad durante varias horas del día.

En la sierra norte y centro se pronostican temperaturas entre los 20 °C y 30 °C, mientras que en la sierra sur los valores fluctuarán entre los 16 °C y 26 °C. El organismo meteorológico añadió que el incremento de calor se mantendrá durante las tardes, periodo en el que también podrían presentarse vientos moderados en varias localidades.

Regiones del Perú con temperaturas de hasta 36 °C durante la ola de calor

Indeci recomienda medidas de protección ante el incremento de radiación UV

Frente a este escenario climático, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población adoptar medidas de prevención para reducir los riesgos asociados a la exposición solar. Entre las sugerencias se encuentra el uso de bloqueador solar, sombreros de ala ancha y lentes con filtro ultravioleta para quienes permanezcan al aire libre.

Asimismo, la entidad exhortó a evitar la exposición directa al sol durante periodos prolongados y a aumentar el consumo de líquidos para mantener una adecuada hidratación. También aconsejó mantener ventilados los ambientes del hogar y los centros de trabajo, además de utilizar prendas de colores claros para disminuir la sensación térmica durante los días de mayor calor.