Senamhi prevé ola de calor hasta el 14 de mayo: temperaturas alcanzarán los 36°C en estas regiones del Perú
El Indeci recomienda medidas de protección contra el sol, como el uso de bloqueador solar, sombreros, y una adecuada hidratación para las poblaciones en riesgo durante esta intensa ola de calor.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la elevada temperatura diurna continuará en distintas zonas de la costa y sierra del Perú entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo. El aviso meteorológico señala que la intensidad del calor será de moderada a fuerte, con registros más elevados en la costa norte, donde los termómetros podrían llegar hasta los 36 °C.
La entidad precisó que este incremento de temperatura afectaría a regiones como Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además del Callao. También se prevé escasa nubosidad durante el mediodía, situación que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.
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Regiones del Perú con temperaturas de hasta 36 °C durante la ola de calor
Según el Senamhi, la costa norte presentará las temperaturas más altas del país, con valores que oscilarán entre 24 °C y 36 °C. En tanto, en la costa centro y sur se esperan registros entre 24 °C y 29 °C. La entidad indicó que las condiciones climáticas estarán acompañadas de cielos con poca nubosidad durante varias horas del día.
En la sierra norte y centro se pronostican temperaturas entre los 20 °C y 30 °C, mientras que en la sierra sur los valores fluctuarán entre los 16 °C y 26 °C. El organismo meteorológico añadió que el incremento de calor se mantendrá durante las tardes, periodo en el que también podrían presentarse vientos moderados en varias localidades.
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Regiones del Perú con temperaturas de hasta 36 °C durante la ola de calor
Indeci recomienda medidas de protección ante el incremento de radiación UV
Frente a este escenario climático, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población adoptar medidas de prevención para reducir los riesgos asociados a la exposición solar. Entre las sugerencias se encuentra el uso de bloqueador solar, sombreros de ala ancha y lentes con filtro ultravioleta para quienes permanezcan al aire libre.
Asimismo, la entidad exhortó a evitar la exposición directa al sol durante periodos prolongados y a aumentar el consumo de líquidos para mantener una adecuada hidratación. También aconsejó mantener ventilados los ambientes del hogar y los centros de trabajo, además de utilizar prendas de colores claros para disminuir la sensación térmica durante los días de mayor calor.