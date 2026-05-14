Pronostican fuerte calor durante las noches para la costa y sierra peruana: Senamhi advierte riesgo naranja para estos sectores

El calor por las noches podría llegar a altos niveles durante los próximos días. | Foto: tirachardz/Magnific/Senamhi/Composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de temperaturas en diversas regiones de la costa y sierra del país desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo. El aviso meteorológico señala que el evento tendrá intensidad de moderada a fuerte y afectará principalmente durante las horas de la tarde y noche.

La entidad informó que la escasa nubosidad prevista para esos días favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV), además de generar una mayor sensación de calor en distintas provincias del territorio nacional. También se esperan ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente en horas vespertinas.