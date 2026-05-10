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Aumenta a 1.658 los contagios por virus Coxsackie en el Perú, según Minsa: Lambayeque registra 300 casos en 50 colegios

Hasta ahora, se han identificado 283 brotes a nivel nacional, con un incremento notable en abril. Se recomienda el lavado constante de manos para prevenir la propagación entre menores.

Los contagios en Lambayeque fueron reportados en 50 instituciones educativas
Los contagios en Lambayeque fueron reportados en 50 instituciones educativas | Composición LR
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El Perú atraviesa un brote activo del virus Coxsackie, causante de la enfermedad de manos, pies y boca, que se manifiesta por las ampollas que aparecen en esas zonas del cuerpo. El repunte de contagios coincidió con el inicio del año escolar y con la detección de casos en nidos y colegios, entornos donde la transmisión entre menores se produce con rapidez.

De acuerdo con la sala situacional del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), del Ministerio de Salud (Minsa), hasta ahora se han registrado 1.658 casos, una cifra que supera los 777 contagios ocurridos durante todo el 2025. Asimismo, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) reportó 300 contagios en más de 50 instituciones educativas de la región Lambayeque.

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Situación a nivel nacional por enfermedad de manos, pies y boca

Los datos oficiales señalan, además, 283 brotes identificados en el ámbito nacional. Conviene precisar que un brote no equivale necesariamente a una sola persona enferma, sino que alude a un foco de transmisión en un mismo espacio, como una escuela o una guardería, donde puede haber varios afectados.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre 14 brotes en enero, 22 en febrero y 54 en marzo. No obstante, el mayor salto se produjo en abril, cuando se notificaron 160 en distintas regiones del país. En lo que va de mayo, ya se han sumado otros 33.

En Lima, los distritos más golpeados son Chorrillos, con 41 casos; Los Olivos, con 28; y Comas, con 16. En Cusco, los casos se distribuyen en varias provincias, aunque Sicuani concentra el mayor registro, con 32 el 18 de marzo. En tanto, en Huánuco se contabilizaron 47.

Actualmente, hay un total de 283 brotes en todo el país; 149 se mantienen en seguimiento epidemiológico, 101 ya fueron cerrados y 33 corresponden a focos detectados recientemente.

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300 casos registrados en Lambayeque

De acuerdo con cifras del Minsa, la región ha experimentado un incremento notable de contagios en distritos como Picsi, Pomalca, José Leonardo Ortiz y Chiclayo. La mayoría corresponde a niños; sin embargo, también se han reportado contagios en adolescentes y adultos que tuvieron contacto directo con menores infectados. No obstante, en estos grupos los síntomas suelen ser más leves y la cantidad es menor.

Vanessa Siapo, vocera de la Geresa, indicó que en la provincia de Lambayeque se reportan más casos desde inicios de mayo, mientras que en la provincia de Ferreñafe se detectaron contagios entre dos y cuatro colegios. Añadió que la provincia de Chiclayo concentra la mayor cantidad de casos en casi todos sus distritos, mientras que en la zona altoandina solo se presentan reportes aislados.

La especialista también remarcó la importancia del lavado constante de manos y de mantener medidas de higiene para evitar la propagación de esta enfermedad, especialmente entre menores de edad. Sus declaraciones fueron brindadas durante una campaña médica realizada en el parque principal de Chiclayo, en el marco del primer año del pontificado del papa León XIV.

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