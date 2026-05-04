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Sociedad

Sujeto incendia panadería que era extorsionada con S/30.000 en el Callao: una niña presenció el ataque

El atacante provocó el siniestro tras rociar combustible y prenderlo con un encendedor. Además, lanzó un artefacto explosivo contra el negocio, pese a la presencia de clientes y una menor.

Delincuente prende fuego a panadería en el Callao
Delincuente prende fuego a panadería en el Callao | Composición LR / Captura Latina
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Vestido de negro y encapuchado, un sujeto desconocido ingresó a una panadería en La Perla (Callao) y, sin mediar palabras, desató un incendio al interior del local. El ataque ocurrió la noche del sábado 2 de mayo y quedó registrado por cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes, se aprecia al delincuente ingresar caminando hasta el local, ubicado en la av. Túpac Amaru. Frente al mostrador, abre una botella llena de combustible que traía sobre sus brazos y lo esparce en el piso, para finalmente desencadenar el fuego con la ayuda de un encendedor.

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Presenciaron el ataque

El atacante no tuvo reparos en cometer este acto criminal, pese a la presencia de clientes —quienes salieron huyendo de inmediato— e incluso de una niña, quien se encontraba sentada detrás del mostrador de la panadería y observó cómo las llamas se extendían a lo largo del negocio.

Tras provocar el incendio, el sujeto se alejó del local, pero a los segundos retornó para lanzar un artefacto explosivo. Pese a la violencia de los hechos, el fuego se pudo controlar a tiempo y la detonación solo causó daños materiales, mas no víctimas que lamentar.

Paralizaron su servicio

De acuerdo con Latina, este atentado sería una represalia contra el negocio por no cumplir con un pago inicial de S/30.000 que extorsionadores de la banda criminal Los Baturris exigieron hace una semana a los dueños del establecimiento través de una carta extorsiva.

Al igual que esta panadería, otras bodegas de la av. Túpac Amaru estarían siendo víctimas de las amenazas de grupos delincuenciales, por lo que exigen mayor seguridad en la zona para no tener que cerrar sus comercios, medida que por el momento han decidido adoptar los responsables del local recientemente vulnerado.

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