Enorme incendio consume almacén cerca de albergue de perros en Villa El Salvador

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Un incendio de código 3 se registra la mañana de este jueves 7 de mayo en Villa El Salvador. El siniestro ocurre en un almacén ubicado en la calle León Dormido de la asociación de vivienda Llanavilla, a la altura del kilómetro 23 de la Panamericana Sur, de acuerdo con información preliminar.

Al menos 50 bomberos y 15 unidades especializadas, entre autobombas, ambulancias y cisternas, se trasladaron hasta la zona para atender la emergencia que inició cerca de las 9.00 a. m. El incidente ocurre en un espacio que contenía lubricantes de aceites para vehículos, según confirmó el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

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Incendio en Villa El Salvador

Incendio se registra cerca de albergue

En imágenes grabadas por una ciudadana y difundidas por Canal N, se aprecia que el fuego se extiende en un inmueble de material noble ubicado al lado de un albergue de perros. “Quema fuerte”, se le escucha decir a la mujer que ha tratado de poner a buen recaudo a los animales.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) también han llegado al lugar y cercaron la zona para evitar el tránsito de personas y vehículos cerca del siniestro. En tanto, vecinos denuncian que sus inmuebles se están viendo afectados, debido a la expansión de las llamas.

Sedapal anuncia apoyo

Ante el reporte de esta emergencia, Sedapal informó que activó de inmediato sus protocolos de emergencia y envió dos camiones cisternas al lugar de la incidencia, en apoyo a los bomberos, debido a que se encuentra en una zona no administrada por la entidad.

Asimismo, indicó que mantiene coordinación permanente con las autoridades competentes y continuará brindando soporte hasta la conclusión del siniestro, priorizando en todo momento la seguridad la población.

Comunicado Sedapal

Piden movilizar más cisternas

En diálogo con Canal N, César García, jefe de la Brigada de Bomberos de Lima Sur, señaló que aproximadamente 400 metros cuadrados se han visto comprometidos debido al siniestro. Debido a ello, calculó que tendrán que trabajar por varias horas para controlarlo totalmente.

En ese sentido, hizo un llamado al municipio de Villa El Salvador y de jurisdicciones cercanas para que puedan movilizar más cisternas que faciliten el trabajo.