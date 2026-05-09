Doña María, la madre más longeva del Callao: tiene 101 años y ha visto pasar a más de 30 presidentes del Perú

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María Tenorio Llaque, conocida en Carmen de la Legua-Reynoso como Doña Mari, fue reconocida como la madre más longeva del Callao a horas de celebrar el Día de la Madre. La adulta mayor cumplió 101 años el pasado 21 de marzo y recibió un homenaje rodeada de sus familiares, vecinos y autoridades locales.

La celebración se realizó en su vivienda, donde mariachis interpretaron temas clásicos mientras el alcalde Edwards Infante le entregó regalos y saludó su trayectoria de vida. Nacida en Trujillo en 1924, Doña María ha sido testigo de más de tres decenas de gobiernos presidenciales en el Perú y actualmente vive acompañada de nietos y bisnietos.

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Doña María llegó al Callao cuando era niña y formó su vida en Carmen de la Legua

Doña María contó que vivió en Trujillo hasta los cuatro años, cuando sus padres decidieron mudarse a Lima para establecerse en Carmen de la Legua-Reynoso. Desde entonces, construyó su vida en el Callao, distrito en el que reside desde hace más de 50 años y donde participó activamente en labores sociales a favor de sus vecinos.

Durante el homenaje, recordó parte de su historia familiar y señaló que quedó viuda hace varios años, situación que la llevó a desempeñar distintos trabajos para sacar adelante a sus dos hijas. Una de ellas falleció con el paso del tiempo, aunque hoy mantiene el acompañamiento constante de sus seres queridos.

La 'abuelita del Callao' celebrará el Día de la Madre junto a hijos, nietos y bisnietos

La familia de Doña María organiza una celebración especial por el Día de la Madre, fecha que este año tendrá un significado distinto tras el reconocimiento que recibió como la madre más longeva del distrito. Vecinos de la zona también participaron en el encuentro y le expresaron mensajes de cariño por su cumpleaños número 101.

Consultada sobre el secreto de su longevidad, Doña María aseguró que conserva hábitos simples en su alimentación, como consumir aceite de oliva y disfrutar de platos tradicionales como causa y arroz con pollo. Rodeada de hijos, nietos y bisnietos, la adulta mayor continúa compartiendo momentos familiares y mantiene el afecto de su comunidad.