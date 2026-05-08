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Sociedad

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla con líneas negras y a cuánto asciende multa por no respetarla?

Las señales de tránsito de fondo amarillo con negro alertan sobre riesgos en la carretera. Su correcta interpretación es fundamental para reducir accidentes y aplicar las precauciones necesarias al conducir.

Consulta el significado de las señales de tránsito de fondo amarillo en Perú.
Consulta el significado de las señales de tránsito de fondo amarillo en Perú. | Foto: composición LR
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Si has salido por las calles o carreteras del Perú, ya sea que tengas un vehículo, uses transporte público o simplemente hayas caminado por la vía pública, seguramente te has encontrado con diversas señales de tránsito. Estos dispositivos de control vial, como los de fondo amarillo con líneas negras, son regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y forman parte del sistema de señalización que busca ordenar el tránsito, prevenir accidentes y garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Aunque muchos de estos indicadores presentan diseños estandarizados y de fácil interpretación, existen otros que pueden generar confusión. Entender su significado es fundamental, pues su desconocimiento podría derivar en infracciones de tránsito e incluso en multas de hasta el 8% de una UIT, según lo establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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¿Qué significa la señal de tránsito de fondo amarillo con líneas negras?

Las señales de prevención son aquellas que presentan fondo amarillo y bordes, símbolos, letras y/o números en color negro. Su finalidad es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riesgos o situaciones imprevistas en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea de manera permanente o temporal.

De acuerdo con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor del MTC, estos indicadores permiten que los conductores adopten las precauciones necesarias, como reducir la velocidad o ejecutar maniobras adecuadas para garantizar su seguridad, la de otros vehículos y la de los peatones. Su ubicación se define de acuerdo con el estudio de ingeniería vial correspondiente.

A continuación, te dejamos algunas de las menos conocidas.

1. Señal intersección escalonada primera derecha / izquierda

Esta señal advierte al conductor que circula por una vía principal que se aproxima a más de un empalme o intersección con otras vías y que la primera está hacia la derecha o hacia la izquierda.

2. Señal empalme en ángulo agudo a la derecha / izquierda

En este caso, la señal advierte al conductor que circula por una vía sobre la proximidad de un empalme o intersección con otra vía ubicada a la derecha, en ángulo agudo.

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3. Señal inicio / final de vía de doble sentido con separador central

Esta señal advierte al conductor sobre la proximidad o el final de una vía de doble sentido (bidireccional) con separador central o isla que canaliza el tránsito.

4. Señal tres carriles (uno o dos contraflujo)

Esta señal advierte al conductor sobre la proximidad de un tramo de vía de tres carriles, con uno o dos carriles de circulación en un mismo sentido y uno o dos carriles en sentido contrario o en contraflujo.

señales de tránsito

señales de prevención.

¿Cuál es la multa por no respetar las señales de tránsito?

No respetar las señales que rigen el tránsito, cuyo incumplimiento no se encuentre tipificado en otra infracción, constituye una falta grave. Según el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), esta infracción se sanciona con una multa de S/440,00 y la acumulación de 20 puntos en la licencia de conducir.

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