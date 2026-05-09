Más de 200 escolares peruanos quedan varados en Bolivia por bloqueos de carreteras, anuncia Cancillería

Protestas en Bolivia por crisis de combustible afectan a peruanos varados | Difusión/Reuters

Protestas en Bolivia por crisis de combustible afectan a peruanos varados | Difusión/Reuters

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Un total de 207 escolares peruanos permanecen varados en Bolivia a raíz de los bloqueos instalados en distintos puntos del departamento de La Paz, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las protestas forman parte del paro indefinido convocado por sindicatos y gremios de transportistas en medio de la crisis económica y el desabastecimiento de combustibles en el país altiplánico.

Mediante un comunicado, la Cancillería detalló que la situación afecta, en total, a 282 ciudadanos peruanos que no pueden continuar su desplazamiento por las restricciones en varias rutas bolivianas.

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Entre los afectados figuran estudiantes del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, del Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa y del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno. Junto con docentes y padres de familia, los menores viajaron a la ciudad de Potosí para participar en actividades académicas y culturales por el bicentenario del Colegio Nacional Pichincha.

Cancillería evalúa medidas de emergencia

El Consulado General del Perú en La Paz coordinó alojamiento y alimentación para los connacionales, quienes permanecen en lugares seguros de La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni. La sede diplomática también supervisa constantemente el estado de las vías y mantiene contacto directo con los afectados.

La Cancillería informó que analiza acciones para agilizar el retorno de los ciudadanos al Perú y aseguró que continuará brindando asistencia y orientación tanto a los viajeros como a sus familiares.

Además, recordó que el Consulado mantiene habilitado el número de emergencia (+591) 70164657 y el correo electrónico consulperu-lapaz@rree.gob.pe para atender consultas durante las 24 horas.

Protestas y bloqueos se intensifican en Bolivia

Las manifestaciones en Bolivia escalaron en los últimos días tras el inicio de un paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), que exige al gobierno mejoras salariales, soluciones frente a la crisis económica y medidas urgentes ante el desabastecimiento de combustibles.

Las protestas incluyen bloqueos de carreteras y movilizaciones en regiones como La Paz, Cochabamba y El Alto, lo que provocó la suspensión de salidas en terminales terrestres y dejó a cientos de pasajeros varados. La Policía boliviana detuvo a 13 personas luego de intervenir en las protestas con gases lacrimógenos, tras la toma de instalaciones del Ministerio de Trabajo por parte de manifestantes.

Además de los reclamos salariales, sindicatos y gremios de transportistas denuncian daños ocasionados por combustible presuntamente contaminado y cuestionan el aumento del costo de vida en medio de la crisis económica que atraviesa el país.