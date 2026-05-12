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Ian McKellen recuerda que le aconsejaron "no inmiscuirse" en política: “No seguí el consejo de una generación anterior”

La leyenda del cine y del teatro dio una entrevista en Inglaterra y recordó que Alec Guinness “casi le suplicó” que dejara el activismo a favor de los derechos de la comunidad LGTBI.

El actor reveló su orientación sexual en la década de los 80 en señal de protesta.
El actor reveló su orientación sexual en la década de los 80 en señal de protesta. | Afp.
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“No es apropiado que un actor se inmiscuya en asuntos políticos”, le dijo Alec Guinness a Ian McKellen, según ha narrado el mítico actor en una reciente entrevista. La intención era que dejara de lado su activismo por los derechos de la comunidad LGBTI.

“Me invitó a comer a un restaurante italiano en Pimlico, donde charlamos de esto y aquello hasta que sacó a relucir el verdadero motivo de su invitación”, declaró el actor X-Men y de El código Da Vinci. A fines de la década de los 80, Mc Kellen había fundado, en el Reino Unido, una organización para luchar contra la homofobia.

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 “Había oído hablar de mi trabajo para fundar Stonewall, un grupo de presión que defiende ante el gobierno y el mundo la igualdad de trato para las personas lesbianas y gays del Reino Unido ante la ley, al igual que para el resto de la población. Le pareció inapropiado que un actor se inmiscuyera en asuntos públicos o políticos y me aconsejó, casi me suplicó, que me retirara”, contó a The Guardian sobre Alec Guinness, el actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi en la primera trilogía de Star Wars. “Un consejo de una generación anterior, que no seguí”.

El actor recordó que una década antes de lo sucedido, Guinness fue a ver una de sus obras de teatro. “Después de una representación en 1979 de Bent de Martin Sherman, el drama que educó al mundo sobre el maltrato a los homosexuales en los campos de trabajo nazis del Tercer Reich, uno de los actores más conocidos y respetados de Gran Bretaña vino al camerino. Estaba entusiasmado con la obra antes de invitarme a cenar. Estúpidamente rechacé la invitación”.

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McKellen ha recordado la conversación a raíz de un espectáculo en la que se aborda la vida de Guinness. “Todo esto me vino a la mente al ver la gira actual de Two Halves of Guinness, un espectáculo en solitario que insinúa la bisexualidad latente de Sir Alec de una manera que, supongo, le habría disgustado, a pesar de la impecable imitación de Zeb Soanes”.

No es la primera vez que el actor habla de los prejuicios y de la discriminación en Hollywood. Él considera que, sobre todo, los hombres evitan hacerlo pública su orientación sexual por temor a perjudicar sus acuerdos comerciales. El año pasado declaró: “Nunca he conocido a nadie que haya salido del armario y se haya arrepentid. Me da pena por cualquier persona famosa que sienta que no puede hacerlo. Es una tontería esconderse; no hay necesidad de ello. No escuches a tus asesores, escucha a tu corazón”.

David Bowie en el papel de Gandalf

En otro momento, el actor fue consultado por su personaje en la película El señor de los anillos. El actor Dominic Monaghan comentó que el camaleón del rock, David Bowie, fue visto en la oficina de casting.

     “Nunca he logrado convencer a Peter (Jackson) de que confirme quién rechazó el papel de mago de su vida. En cuanto a Bowie, no fue el único entre las brillantes estrellas de la música que hubiera querido tener el mismo éxito en el cine, pero nunca lo consiguió”, comentó McKellen. “A pesar de toda la familiaridad de Gandalf con la magia y lo sobrenatural, lo que más me atrajo fue la humanidad del viejo: el tipo de vagabundo peludo que uno esperaría encontrarse deambulando por los caminos y veredas de la Tierra Media. Quizás la llamativa apariencia y la voz de Bowie habrían enfatizado el lado más sobrenatural de su naturaleza y apariencia”.❖

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