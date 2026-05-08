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Frustran presunto intento de homicidio contra escolar del colegio Kumamoto en Mi Perú: 8 menores detenidos

Los menores fueron retenidos tras un operativo conjunto con la Policía Nacional tras el ataque, mientras la investigación continúa para esclarecer los hechos.

Cámaras de seguridad permitieron detectar el recorrido de los implicados en el incidente.
Cámaras de seguridad permitieron detectar el recorrido de los implicados en el incidente. | Composición LR
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Momentos de terror se vivieron este viernes 8 de mayo en los exteriores del colegio Kumamoto, en el distrito de Mi Perú, en el Callao, luego de que Serenazgo de la jurisdicción reportara un presunto intento de homicidio contra un estudiante en plena hora de salida.

El incidente se produjo cerca de las 12.52 p. m., cuando la central de Serenazgo recibió el aviso de una pelea en las inmediaciones del plantel. Ante ello, varias unidades fueron enviadas de inmediato al lugar para atender la emergencia.

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Terror en exteriores del colegio Kumamoto

De acuerdo con la información oficial, mientras los alumnos huían en busca de resguardo y algunos padres trataban de protegerlos, el personal de Serenazgo realizó un seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de videovigilancia.

Las grabaciones permitieron ubicar la trayectoria de escape de un grupo de unas 10 personas que, presuntamente, habría participado en el ataque. Luego, el operativo se orientó hacia la entrada del asentamiento humano Las Casuarinas, donde los sospechosos intentaron refugiarse en una vivienda.

En el inmueble estuvieron presentes agentes de la Policía Nacional y efectivos del Escuadrón Verde, quienes ingresaron al predio tras advertir la presencia de los implicados. Como saldo del operativo, ocho menores de edad fueron retenidos y llevados a la comisaría de la zona para las diligencias de ley.

El episodio violento causó alarma entre vecinos y padres de familia, quienes expresaron su preocupación por el incremento de la inseguridad en los alrededores de los colegios del distrito.

Desde la Municipalidad de Mi Perú subrayaron que la reacción oportuna del Serenazgo y la vigilancia constante de las cámaras de seguridad fueron decisivas para evitar un desenlace peor y lograr la intervención de los presuntos involucrados.

La Policía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la eventual participación de los menores intervenidos en el presunto intento de homicidio.

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