Dos menores caen desde el tercer nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú y quedan gravemente heridos
Las niñas, identificadas como PYNRM (9 años) y BMKRM (10 años), fueron trasladadas al hospital de Ventanilla y luego referidas al hospital Daniel Alcides Carrión por sus heridas.
- Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero
- ¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec
La mañana del lunes 26 de enero, aproximadamente a las 8:20 a. m., dos menores de 9 y 10 años cayeron del tercer al segundo nivel en la Plaza Cívica del distrito de Mi Perú. Según testigos, las niñas se encontraban jugando en las rendijas de la plaza cuando, de manera repentina, una de estas estructuras no resistió su peso y cedió, provocando su caída hacia el auditorio, espacio donde se realizan actividades municipales.
Vecinos del lugar señalaron que en ese espacio se desarrollan con frecuencia diversas actividades recreativas y expresaron su indignación por lo ocurrido, lamentando que un hecho de esta magnitud haya afectado a dos menores de edad, identificadas con las iniciales PYNRM (9 años) y BMKRM (10 años). Ambas niñas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Ventanilla; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, tuvieron que ser referidas al hospital Daniel Alcides Carrión.
TE RECOMENDAMOS
JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Los menores fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión. Foto: Elvis Cairo
PUEDES VER: Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 47 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa
Pronunciamiento de la Municipalidad de Mi Perú
A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Mi Perú informó que, tras el accidente, las rejillas metálicas se encontraban debidamente aseguradas. No obstante, tras la revisión de las cámaras de seguridad, se habría constatado que dos niños retiraron la seguridad de dichas rejillas la noche anterior.
Asimismo, la comuna precisó que, apenas ocurrido el accidente, personal de serenazgo acudió de inmediato para auxiliar a las menores que cayeron al interior de la plaza.
Comunicado de Municipalidad de Mi Perú. Foto: Municipalidad de Mi Perú
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.