Dos menores caen desde el tercer nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú y quedan gravemente heridos

Niños cayeron de tercer nivel de Plaza Cívica de Mi Perú y municipalidad del distrito emite comunicado. | Elvis Cairo

La mañana del lunes 26 de enero, aproximadamente a las 8:20 a. m., dos menores de 9 y 10 años cayeron del tercer al segundo nivel en la Plaza Cívica del distrito de Mi Perú. Según testigos, las niñas se encontraban jugando en las rendijas de la plaza cuando, de manera repentina, una de estas estructuras no resistió su peso y cedió, provocando su caída hacia el auditorio, espacio donde se realizan actividades municipales.

Vecinos del lugar señalaron que en ese espacio se desarrollan con frecuencia diversas actividades recreativas y expresaron su indignación por lo ocurrido, lamentando que un hecho de esta magnitud haya afectado a dos menores de edad, identificadas con las iniciales PYNRM (9 años) y BMKRM (10 años). Ambas niñas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Ventanilla; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, tuvieron que ser referidas al hospital Daniel Alcides Carrión.

Los menores fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión. Foto: Elvis Cairo

Pronunciamiento de la Municipalidad de Mi Perú

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Mi Perú informó que, tras el accidente, las rejillas metálicas se encontraban debidamente aseguradas. No obstante, tras la revisión de las cámaras de seguridad, se habría constatado que dos niños retiraron la seguridad de dichas rejillas la noche anterior.

Asimismo, la comuna precisó que, apenas ocurrido el accidente, personal de serenazgo acudió de inmediato para auxiliar a las menores que cayeron al interior de la plaza.

Comunicado de Municipalidad de Mi Perú. Foto: Municipalidad de Mi Perú

